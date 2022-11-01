Dünyada hayatı durduracak tarihi maç! Messi ve Ronaldo yeniden rakip oluyor

La Liga'da oynadıkları dönemde birçok kez karşı karşıya gelen Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, geçen sezon farklı liglere transfer olarak futbolseverleri üzmüştü. 2022 Dünya Kupası finalinde iki yıldızın son kez kozlarını paylaştığını görmeyi hayal eden futbol tutkunlarına, sevindirici bir haber geldi. Önümüzdeki yaz iki futbolcunun özel bir organizasyonda kendi takımlarını kuracağı ve Wembley'de oynanacak maçta birbirlerine rakip olacağı iddia edildi.

Futbol otoritelerinin çoğu tarafından tarihin en iyi iki futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, futbolseverleri mest edecek bir organizasyonda karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

WEMBLEY'DE DEV ORGANİZASYON

Multimilyoner yatırımcı Robert Bonnier, iki yıldızı özel bir organizasyonda bir araya getirmenin hazırlığını yapıyor. Ronaldo ve Messi'nin temsilcileriyle ilk temasın sağlandığı ve iki futbolcunun da organizasyona olumlu baktığı ifade edildi. Tarihi karşılaşmanın önümüzdeki yaz Wembley'de oynanması planlanıyor.

TEK ENGEL PEREZ

Organizasyon için 90 milyon sterlinlik bir bütçenin ayrılacağı belirtilirken, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in takımından herhangi bir futbolcuyu vermesi durumunda 21 milyon sterlin istediği ifade edildi. Perez'in bu tutumunun organizasyonun düzenlenmesinde engel teşkil edebileceği düşünülüyor.