Dünyaca ünlü yıldız Golovin, Galatasaray forması giydi

Dünyaca ünlü yıldız Golovin, Galatasaray forması giydi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Monacolu futbolcu Aleksandr Golovin, Galatasaraylı futbolcu Ismail Jakobs'un kendisine gönderdiği Galatasaray formasını giydi. Jakobs, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım sonrası Golovin'in transfer iddiaları, Sarı-kırmızılı taraftarları heyecana soktu.

Monaco forması giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Aleksandr Golovin, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

GALATASARAY FORMASI GİYDİ

Galatasaray'da forma giyen Ismail Jakobs, Monaco'dan eski takım arkadaşı olan Golovin'e takımının formasını gönderdi. Formasına ulaşan Golovin, Sarı-kırmızılı formayı giydi ve Jakobs, Rus yıldızın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

TARAFTARLARI HEYECAN SARDI

Jakobs'un bu paylaşımı sonrası sosyal medyada Galatasaray taraftarlarını heyecana soktu. 10 numara transferinde arayışlarını sürdüren Galatasaray'da, Golovin'in Sarı-kırmızılı takıma transfer olabileceği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Monaco formasını 29 maçta giyen Golovin, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki oyuncunun kulübü ile2029 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Bursa'daki yangını çeken genç kadın şarkı söyledi: Yanıyor yanaklarım

Yeşil vatan yanarken etkileşim uğruna yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! Açıklama inanılmaz

Doktorla hemşirenin uygunsuz görüntüleri yayıldı! Açıklama inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.