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Kimse bunu beklemiyordu: Dünya yıldızı, Galatasaray'a imza atmak üzere
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Galatasaray'dan ara transfer dönemine damga vuracak bir hamle geldi. Sarı-kırmızılıların Milan'da forma giyen İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi. Kısa süre içerisinde transferin tamamlanması bekleniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan beklenmedik bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Milan'daforma giyen dünyaca ünlü yıldız forvet Alvaro Morata'yı bitirmek üzere.

İMZALARIN ATILMASI AN MESELESİ

Galatasaray, Morata'nın transferi için Milan ile ileri düzeyde görüşmelerini sürdürüyor. Relevo ve Fabrizio Romano'nun haberlerinde; önümüzdeki saatlerde anlaşmanın tamamlanması ve resmi imzaların atılması beklendiği duyuruldu.

MUTSUZ VE AYRILMAK İSTİYOR

Sezon başında Atletico Madrid'den 13 milyon euroya transfer edilen İspanyol golcü, İtalyan ekibinde istenen performansı gösteremedi. Öte yandan Morata da Milan'a uyum sağlamakta zorlandı ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Dünyaca ünlü yıldız golcü, Galatasaray'a imza atmak üzere

SEZON PERFORMANSI

32 yaşındaki golcü futbolcu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 25 maça çıktı. Morata, bu karşılaşmalarda 6 gol atıp 2 asist yaptı. İspanyol forvetin İtalyan ekibiyle 1 yıl opsiyon da olmak üzere 2028 yılına kadar sözleşmnesi bulunuyor.

AVRUPA'NIN DEV KULÜPLERİNDE OYNADI

Getafe, Atletico Madrid ve Real Madrid altyapılarında oynayan Morata, Real Madrid'de profesyonel oldu. Ardından 20 miyon euro'ya Juventus'a transfer oldu ve buradaki başarılı performansının ardından 2 sezon sonra 30 milyon euro'luk geri dönüş maddesinin aktif edilmesiyle Real Madrid'e geri döndü. 2017 yazında ise 66 milyon euro karşılığı Chelsea'ye gitti.

İngiliz futboluna adapte olmakta zorlanan Morata, toplamda 51 milyon euro bedelle Atletico Madrid'e, çocukluk kulübüne geri döndü. Atletico Madrid, 2 sezon boyunca toplam 20 milyon euro karşılığı Juventus'a kiraladı. 2022'de döndüğü Atletico Madrid'de geçirdiği 2 sezonun ardından bu yaz 13 milyon euro karşılığı Milan'a transfer olmuştu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMESUT Korkmaz:

nasıl bir kafa yaw bize en son lazım olan yere adam alıyorlar

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