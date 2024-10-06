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Dünyaca Ünlü Kick Boks Sporcuları İstanbul'da Ringde

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Mega Fight Arena serisi, dünya çapında tanınmış kick boks sporcularını Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir araya getirdi. Organizasyon, sporseverlerden yoğun ilgi gördü ve ünlü isimlerin katılımıyla renkli anlara sahne oldu.

- Dünyaca ünlü kick boks sporcuları, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ringe çıktı

İSTANBUL - Dünya çapında kick boks organizasyonu olan Mega Fight Arena serisi Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlendi. Organizasyona dünyaca ünlü kick boks sporcuları katıldı.

Dünyaca ünlü kick boks sporcularının katıldığı MFA organizasyonu Burak Mataracı ve Mert Akdağ tarafından İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlendi. Tanınmış kick boks sporcuları, Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden sporcularla ringde karşı karşıya geldi. Binlerce sporsever ise bu büyük organizasyonu takip etmek için Sinan Erdem Spor Salonu'nu doldurdu. Öte yandan ünlü oyuncu Şafak Sezer ve ünlü isimler de etkinliği izlemek için salona geldi.

Gecenin organizatörlerinden Burak Mataracı yaptığı açıklamada, "Bu sene bildiğiniz üzere MFA yine kendine yakışanı yaptı. Büyük bir hazırlıkla beraber aylarca inanılmaz şekilde bu geceye hazırlandık. İnanıyoruz ki bu sefer gerçekten hak ettiği yeri, dövüş camiası olarak bu sporu daha ileriye taşıyacağız. Mert'in çok büyük destekleri var, bu yolda bana inandı, ortak oldu. Ünlü iş insanlardan çok değerli bir kardeşimiz. Buradan sonrasında iş istediğimiz noktalara doğru gidecek iyi başarılar yakalayacağız. Artık MFA'yı hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz. Burada dünyaca ünlü isimler de olacak. Biz MFA olarak artık işin boks dışında şov kısmıyla da ilgileniyoruz. Durum böyle olduğu için şov kısmına yatırımlar yaptık. Ünlü isimlerin de konserleri olacak" diye konuştu.

Organizasyonun ortaklarından olan Mert Akdağ, her sene daha da geliştirerek devam edeceklerini belirterek, "Benim ilk gecem ama daha devamı olacak. Biz bunu sürekli düzenleyeceğiz ve bir sonraki organizasyonu bundan daha ileriye taşıyacağız. İkimiz birlikte çok şey başardık. Daha iyileri hepimizi bekliyor. Gelecekte benim youtuber dövüştürme fikrim var. Bu planları gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. İnşallah her zamanki gibi bu işin sonunda boks kazanır" dedi.

Dünyaca Ünlü Kick Boks Sporcuları İstanbul'da Ringde
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - Spor

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