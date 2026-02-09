Haberler

Dünyaca ünlü isim kebapçıda tandır ekmeği pişirdi

Güncelleme:
Dünya çapında tanınan futbolcu David Beckham, Katar'da bir kebapçıda tandır ekmeği pişirirken görüntülendi. Ünlü futbolcunun bu samimi ve rahat tavırları, geniş yankı buldu ve video kısa sürede viral oldu.

  • David Beckham, Katar'da bir kebapçıda tandır ekmeği pişirdi.
  • Beckham'ın tandır ekmeği pişirdiği görüntüler sosyal medyada viral oldu.

DAVID BECKHAM'DAN ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜLER

Futbol kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen David Beckham, bu kez Katar'da bir kebapçıda verdiği görüntülerle dikkat çekti.

TANDIR EKMEĞİ PİŞİRDİ

Beckham'ın, Katar'daki bir restoranda tandırın başına geçerek ekmek pişirdiği anlar kameralara yansıdı. Ünlü ismin rahat tavırları ve ustalara eşlik etmesi, çevrede bulunanların ilgisini çekti.

GÜNDEM OLDU

David Beckham'ın tandır ekmeği pişirdiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar, Beckham'ın bu samimi anlarını esprili yorumlarla paylaşarak videoyu viral hale getirdi.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuhammed Sa:

Sayemizde dunya lezzet yemek yiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

