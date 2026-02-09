Dünyaca ünlü isim kebapçıda tandır ekmeği pişirdi
Dünya çapında tanınan futbolcu David Beckham, Katar'da bir kebapçıda tandır ekmeği pişirirken görüntülendi. Ünlü futbolcunun bu samimi ve rahat tavırları, geniş yankı buldu ve video kısa sürede viral oldu.
Futbol kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen David Beckham, bu kez Katar'da bir kebapçıda verdiği görüntülerle dikkat çekti.
Beckham'ın, Katar'daki bir restoranda tandırın başına geçerek ekmek pişirdiği anlar kameralara yansıdı. Ünlü ismin rahat tavırları ve ustalara eşlik etmesi, çevrede bulunanların ilgisini çekti.
David Beckham'ın tandır ekmeği pişirdiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar, Beckham'ın bu samimi anlarını esprili yorumlarla paylaşarak videoyu viral hale getirdi.