Dünyaca ünlü isim kebapçıda tandır ekmeği pişirdi

Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham, Katar'da bir kebapçıda tandır ekmeği pişirirken görüntülendi; o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DAVID BECKHAM'DAN ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜLER

Futbol kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen David Beckham, bu kez Katar'da bir kebapçıda verdiği görüntülerle dikkat çekti.

TANDIR EKMEĞİ PİŞİRDİ

Beckham'ın, Katar'daki bir restoranda tandırın başına geçerek ekmek pişirdiği anlar kameralara yansıdı. Ünlü ismin rahat tavırları ve ustalara eşlik etmesi, çevrede bulunanların ilgisini çekti.

GÜNDEM OLDU

David Beckham'ın tandır ekmeği pişirdiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar, Beckham'ın bu samimi anlarını esprili yorumlarla paylaşarak videoyu viral hale getirdi.