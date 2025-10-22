Haberler

Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manchester City'de forma giyen dünyaca ünlü Portekizli oyuncu Ruben Dias ve kız arkadaşı Maya Jama, yaptıkları boğa güreşi paylaşımı sonrası topa tutuldu. Hayvanseverler, bu ikiliye sosyal medyadan yorum yaparak tepki gösterdi.

Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen dünyaca ünlü Portekizli oyuncu Ruben Dias ve kız arkadaşı olan ünlü sunucu Maya Jama, İspanyol futbolcunun paylaşımı nedeniyle adeta topa tutuldu.

BOĞA GÜREŞİ PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Ruben Dias, uzun süredir kız arkadaşı olan Maya Jama ile birlikte milli maç arasında İspanya'ya gitti. Dias'ın burada kız arkadaşı ile ortak yaptığı boğa güreşi videosu paylaşımı hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti. İkilinin sosyal medya hesaplarına çok fazla tepki yorumu geldiği görülürken, Dias da kısa süre içinde paylaşımını sildi.

Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

22 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

22 yaşındaki genç boğa güreşçisi Manuel Maria Trindade, Lizbon'da düzenlenen boğa güreşlerinde boğanın boynuzlarından fırlayıp duvara çarpması sonucu geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti. Hayvanseverler tarafından Ruben Dias ve Maya Jama ikilisine bu olay hatırlatıldı ve boğa güreşine karşı oldukları dile getirildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi

Skandal tasarı, Trump'a rağmen İsrail meclisinde kabul edildi
İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı sürücüyü resmen ezerek öldürdü

Kavga ettiği sürücüyü, resmen ezerek öldürdü
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi mezarlığa çevirdi

Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi dev bir mezarlığa çevirdi
Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti
Rus kadın, 2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl Hindistan'daki mağarada yaşadı

2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl boyunca mağarada yaşadı
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi mezarlığa çevirdi

Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi dev bir mezarlığa çevirdi
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
İngiliz devi, Arda Güler'i izlemeye geliyor

Geleceğiyle ilgili bomba gelişme! Bu akşam canlı izleyecekler
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.