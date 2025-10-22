Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen dünyaca ünlü Portekizli oyuncu Ruben Dias ve kız arkadaşı olan ünlü sunucu Maya Jama, İspanyol futbolcunun paylaşımı nedeniyle adeta topa tutuldu.

BOĞA GÜREŞİ PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Ruben Dias, uzun süredir kız arkadaşı olan Maya Jama ile birlikte milli maç arasında İspanya'ya gitti. Dias'ın burada kız arkadaşı ile ortak yaptığı boğa güreşi videosu paylaşımı hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti. İkilinin sosyal medya hesaplarına çok fazla tepki yorumu geldiği görülürken, Dias da kısa süre içinde paylaşımını sildi.

22 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

22 yaşındaki genç boğa güreşçisi Manuel Maria Trindade, Lizbon'da düzenlenen boğa güreşlerinde boğanın boynuzlarından fırlayıp duvara çarpması sonucu geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti. Hayvanseverler tarafından Ruben Dias ve Maya Jama ikilisine bu olay hatırlatıldı ve boğa güreşine karşı oldukları dile getirildi.