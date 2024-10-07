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Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı

Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı
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Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın efsane ismi Andres Iniesta, futbolu bıraktı. 40 yaşında kariyerini noktalayan Inesta, futbolculuk hayatında sayısız başarıya imza atmış ve 2012'de yılın oyuncusu seçilmişti.

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın efsanesi Andres Iniesta, 40 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladı.

2012'DE YILIN OYUNCUSU SEÇİLMİŞTİ

Barcelona altyapısı La Masia'da yetişen Andres Iniesta, a takımda Xavi ve Messi ile sağladığı uyum ile tarihe geçen bir dönem yaşadı. Iniesta, Barça kariyerinde 9'u La Liga, 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 32 kupa kazandı. Efsane oyuncu, 2012 yılında yılın oyuncusu seçildi.

EN SON BAE'DE OYNADI

2018 yılında Barcelona kariyerini sonlandıran Andres Iniesta, Japon temsilcisi Vissel Kobe'ye imza attı. Burada 5 sezon top koşturan yıldız oyuncu son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımı Emirates Club'da forma giydi. Bu yaz takımdan ayrılan Iniesta hiçbir takıma imza atmadı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Andres Iniesta kulüp kariyerinin yanı sıra milli takımda da birçok başarı kazandı. Efsane oyuncu, Dünya Kupası ve 2 kez Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı. Kariyerinde 1016 maçta forma giyen Andres Iniesta, 107 gol attı ve 191 asist yaptı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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