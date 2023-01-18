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Dünya yıldızı ne halde! Mesut Özil'i izleyen herkes aynı yorumu yaptı

Spor Haberleri

125 gündür formasına hasret olan Mesut Özil, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Karagümrük maçına ilk 11'de başladı. Fiziksel olarak geriye giden ve göbek yapan tecrübeli oyuncunun görüntüsü futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Karagümrük'le deplasmanda kozlarını paylaştı. Başakşehir'in sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Mesut Özil, 125 gün sonra sahaya çıktı.

Dünya yıldızı ne halde! Mesut Özil'i izleyen herkes aynı yorumu yaptı

61 DAKİKA SAHADA KALDI

Karagümrük'le oynanan maça ilk 11'de başlayan Mesut, 61 dakika sahada kaldı. Tecrübeli on numaranın yerine Berkay Özcan oyuna dahil oldu.

Dünya yıldızı ne halde! Mesut Özil'i izleyen herkes aynı yorumu yaptı

HERKES AYNI YORUMU YAPTI

Futbolseverler, uzun süredir formasına hasret olan tecrübeli oyuncu için "Göbek yapmış" yorumlarını yazdı. Mesut'un fiziksel görüntüsü eleştiri aldı.

İşte sosyal medyadaki yorumlar:

Dünya yıldızı ne halde! Mesut Özil'i izleyen herkes aynı yorumu yaptı

Dünya yıldızı ne halde! Mesut Özil'i izleyen herkes aynı yorumu yaptı

Dünya yıldızı ne halde! Mesut Özil'i izleyen herkes aynı yorumu yaptı

Dünya yıldızı ne halde! Mesut Özil'i izleyen herkes aynı yorumu yaptı

Dünya yıldızı ne halde! Mesut Özil'i izleyen herkes aynı yorumu yaptı

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Medipol Başakşehir Fk Fenerbahçe Mesut Özil Spor Haberler

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