Dünya yıldızı ne halde! Mesut Özil'i izleyen herkes aynı yorumu yaptı

125 gündür formasına hasret olan Mesut Özil, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Karagümrük maçına ilk 11'de başladı. Fiziksel olarak geriye giden ve göbek yapan tecrübeli oyuncunun görüntüsü futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.