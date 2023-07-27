Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde düzenlenecek Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda sporcular, beklentilerini dile getirdi. Türk Wushu sporcusu Nusret Kayhan Altunkaya, organizasyonla ilgili heyecanlı olduğunu belirtirken, Endonezyalı badminton oyuncusu Brigita Marchelia Rumanbi ve 100 metre koşucusu Wahyu Setiawan ise sporun ulusları bir araya getirdiği için umutlu olduklarını ifade etti.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde 28 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda toplam 18 spor dalı yer alacak.

Farklı ülkelerden sporcular, Üniversite Oyunları ve kültürel etkileşim etkinlikleri hakkındaki beklentilerini dile getirdi.

SES 1 (Türkçe): NUSRET KAYHAN ALTUNKAYA, Türk Wushu sporcusu:

"Wushu orada çok popüler bir spor. Çinlilerin ata sporu. Onlarla beraber eğitim aldım. Benim için güzel bir süreç oldu.

Her geçen gün kendimizi bireysel olarak geliştirirken Türkiye'nin Wushu'sunu da geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü sporcu ne kadar iyi olursa antrenör o kadar iyi olur, yurtdışında madalya alma şansı daha fazla olur.

Gerçekten bu organizasyonla alakalı çok heyecanlıyım. Çünkü branşımız yarı olimpik bir branş. Yarı olimpik branşlar olimpiyatlara katılamıyor. Bizim için de branşımız için de en büyük, en prestijli yarışma bu. Olimpiyatlardan sonra en büyük yarışma bu.

Bu yarışmanın Çin'de olması bizim için ayrı bir zorluk getirecek. Çünkü ata sporu olduğu için Çinlilerin, buna çok önem vereceklerini düşünüyorum. Çok iyi rakiplerim olacağını düşünüyorum, ama kimse yenilmez değildir.

Zaten Çince biliyorum. Çinlilerle güzel diyalog kuracağımı düşünüyorum. Önce yarışmaya odaklanıp daha sonra kültürel olaylara zaman ayıracağımı düşünüyorum."

SES 2 (Endonezyaca): BRIGITA MARCHELIA RUMANBI, Endonezyalı badminton oyuncusu:

"Öğrenci sporcuların hepsinin bu fırsatı olmuyor. Endonezya takımına girebildiğim için minnettarım. Bu, Üniversite Oyunları'nın ruhunu hissetmemi sağlayacak."

SES 3 (Endonezyaca): WAHYU SETIAWAN, Endonezyalı 100 metre koşucusu:

"Spor tüm ulusları, özellikle de biz üniversite öğrencilerini bir araya getirdiği için çok umutluyum. Böylece ülkelerimizdeki spor hakkında görüşlerimizi paylaşabilme imkanımız olacak.

Bu yarışma, üniversiteler açısından çok önemli. Diğer ülkelerle işbirliğimizi artırabiliriz.

FISU müsabakasında farklı ülkelerin spor sistemlerini görebilmek güzel. Her ülkenin güçlü yanlarından bir şeyler öğrenebiliriz.

Çin, Asya için olağanüstü. Çin, muhteşem yarışmalar düzenleyebiliyor ve çok başarılı. Sporcuların organize edilmesi, yönlendirilmesi ve yönetilmesine yönelik sorunsuz işleyen bir sistemleri var."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta/İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)