Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'ye İki Madalya Daha

Güncelleme:
Çin'in Wuxi şehrinde düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde Türkiye, Furkan Ubeyde Çamoğlu ve Sude Yaren Uzunçavdar ile bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Furkan, finalde Güney Koreli rakibine kaybederken, Sude Yaren yarı finalde Fildişi Sahili'nden bir sporcuya mağlup oldu. Böylece Türkiye'nin şampiyonadaki madalya sayısı üçe yükseldi.

ÇİN'in Wuxi şehrinde düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcularımız birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

181 ülkeden 989 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın üçüncü gününde ülkemiz adına kadınlar 73 kg'da Sude Yaren Uzunçavdar ve erkekler 54 kg'da Furkan Ubeyde Çamoğlu ile 87 kg'da Orkun Ateşli tatamiye çıktı.

Furkan Ubeyde Çamoğlu, ilk turda Estonya'dan Fayez Hanefy'i, ikinci turda Filipinler'den Kurt Bryan Barbosa'yı, üçüncü turda Çin'den Zheng Fang'ı ve çeyrek finalde Bulgaristan'dan Hristiyan Georgiev'i yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Yunanistan'dan Nikolaos Psarros'u yenen milli sporcu finalde Güney Kore'den Eunsu Seo'ya mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. Son Avrupa şampiyonu olan 20 yaşındaki Furkan Ubeyde Çamoğlu, katıldığı ilk dünya şampiyonasında madalyaya ulaşkayı başardı.

Sude Yaren Uzunçavdar, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Avustralya'dan Aisha Chalal'ı, üçüncü turda Porto Riko'dan Crystal Weekes'i ve çeyrek finalde Haiti'den Ava Soon Lee'yi yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Fildişi Sahili'nden Kimi Laurene Ossin'e mağlup olan Sude Yaren Uzunçavdar, şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı. 20 yaşındaki genç taekwondocumuz büyükler kategorisinde ilk dünya şampiyonası madalyasına kavuştu.

Orkun Ateşli ise ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Yunanistan'dan Vasileios Tholiotis'i yendi. Üçüncü turda Mısır'dan Seif Eissa'ya mağlup olan Orkun Ateşli, şampiyonaya veda etti.

Daha önce Elif Sude Akgül ile gümüş madalya kazanan Türkiye, böylelikle dünya şampiyonasındaki madalya sayısını üçe yükseltti.

BAHRİ TANRIKULU: GENÇLERİMİZ HARİKA İŞLER BAŞARIYOR

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, dünya şampiyonasında madalya kazanan sporcuları ve emeği geçenleri kutladı. Başkan Tanrıkulu, "Dünya şampiyonasının üçüncü günü sonunda madalya sayımızı üçe yükselttik. Genç ağırlıklı kadromuzda sporcularımız bizi gelecek adına umutlandırıyor. Dün 19 yaşında Elif Sude ile gümüş madalya kazanmıştık. Bugün 20 yaşındaki Furkan Ubeyde ve Sude Yaren ile iki madalya daha kazandık. Burada gençlerimiz harika işler başarıyor. Hepsini yürekten kutluyorum. Tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın dördüncü gününde kadınlar 46 kg'da Emine Göğebakan ile +73 kg'da Nafia Kuş ve erkekler 80 kg'da Yiğithan Kılıç mücadele edecek.

500
