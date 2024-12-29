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Dünya satrancının 1 numaralı ismi kot giydiği için turnuvadan kovuldu

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Dünyada satrancın 1 numarası olarak anılan Magnus Carlsen, New York'ta düzenlenen Dünya Hızlı Oyunlar Şampiyonası'na kot pantolonla katıldığı için organizasyondan kovuldu. Kural hatırlatılan ve kot pantolon giymenin yasak olduğu yönünde uyarı yapılan Carlsen'e 200 dolar para cezası verilirken, ünlü satranççının küfür ederek salonu terk ettiği öğrenildi.

Dünya satrancının 1 numaralı ismi Magnus Carlsen giydiği kot pantolon nedeniyle şampiyonadan diskalifiye edildi.

YASAK OLDUĞU YÖNÜNDE UYARI YAPILDI

Norveçli satranççı, New York'ta düzenlenen Dünya Hızlı Oyunlar Şampiyonası'na kot pantolon giyip katıldı. Norveçli satranççıya kurallar gereği kot pantolonla turnuvaya katılmanın yasak olduğu yönünde uyarı yapıldı.

Dünya satrancının 1 numaralı ismi kot giydiği için turnuvadan kovuldu

200 DOLAR PARA CEZASI

Carlsen, bu durumu reddedip turnuvaya devam etmek istedi. Uluslararası Satranç Federasyonu, dünyanın 1 numarasını turnuvadan ihraç edip 200 dolar para cezası verdi. Bu duruma çok öfkelenen Carlsen, şampiyonanın yapıldığı yeri hızla terk edip, "S... gidin" diye bağırdı.

Dünya satrancının 1 numaralı ismi kot giydiği için turnuvadan kovuldu

DÜNYA SIRALAMASINDA 1 NUMARA YÜKSELDİ

Carlsen 2010 yılında, 19 yaşındayken FIDE dünya sıralamasında 1 numaraya yükseldi ve bunu başaran en genç kişi oldu.

Dünya satrancının 1 numaralı ismi kot giydiği için turnuvadan kovuldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıG Ergün:

kural kuraldır saçma olup olmadığını sorgulamak 1 numara olsanda sana düşmez

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

adam iyi yapmış kot pantolon neden yasak olur ki saçma bir kural

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Haber YorumlarıHÜMANİST KRAL:

İşte adam "kayırmaca "makam ve şöhretine göre değil kurallar ve düzen ne gerekiyorsa onu yapan kayırmaca yaparsan üstün ve düzeyli olursun ,bu şekilde olmadığın takdirde ülke de vatandaşın da sürünmeye devam eder

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Müslüman ülkelerdeki kuralları aşağılayıcı bulup eleştirenler, batının saçma sapan kuralları söz konusu olunca uyuz merkep gibi kıvranıp bahaneler uydurur.

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Haber Yorumlarıokan:

yorumlara bakıyorum da , neden ülke olarak geride olduğunuzu görüyorum. adı üstünde "kural" saçmada olsa gereksizde olsa , turnuva için belirlenmiş bir madde. kabul etmiyorsan turnuvaya gelme.

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Haber YorumlarıMengele:

Ne yani kot pantolun giyince ne oluyormus salvarmi giymesi lazim bu amerikslilar gercekten manyak

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Haber YorumlarıAlp Dogan Caglar:

tam orta çağ zihniyeti. Cadıları yakin

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Haber YorumlarıErol Taş:

Evet bazı kanunlar saçma bir örnekte Fransa’dan bir kadın ata binerse bu bir boşanma sebebidir. Fakat uygulama yok kanun var ama uygulaması yok

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