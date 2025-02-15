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Dünya Şampiyonu Güreşçi Hüseyin Akbaş 36. Yılında Anıldı

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Milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 36. yılında Tokat'ın Almus ilçesindeki mezarı başında düzenlenen anma programıyla anıldı. Programda Akbaş'ın başarıları anlatıldı, dualar edildi ve gençlere örnek kişiliği vurgulandı.

Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 36. yılında Tokat'ın Almus ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Akbaş'ın Çevreli beldesindeki kabri başında düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hüseyin Akbaş'ın hayatı ve başarılarının anlatıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Almus Kaymakam Vekili Ekrem Çeçen, yaptığı konuşmada, Hüseyin Akbaş'ın örnek bir sporcu olduğunu vurgulayarak, "Akbaş'ın hikayesi, azmin ve kararlılığın bir ifadesidir. Başına onca badireler gelmesine rağmen hiçbir zaman yılmadı, bırakmadı. Ay-yıldızlı bayrağımızın dünyanın her yerinde dalgalanmasını ve İstiklal Marşı'mızın okunmasını sağladı. Her ne kadar 36 yıl geçse de bu örnek kişiliği gençlerimize anlatmamız lazım." dedi.

Akbaş'ın kızı Semra Esen Akbaş da anma programına katılanlara teşekkür ederek, babasının adına tekrar güreş turnuvası düzenlenmesini istedi.

Anma programına Hüseyin Akbaş'ın yakınlarının yanı sıra CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal ile siyasi partilerin temsilcileri, kurum amirleri, belediye başkan adayları, Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi sporcuları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Spor
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