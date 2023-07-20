Brezilya'da düzenlenen '2023 IBSA Goalball Gençler Dünya Şampiyonası'nda finalde Avustralya'yı yenerek dünya şampiyonu olan Türkiye Genç Kadın Goalball Milli Takımı, İstanbul'da çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı. Milli takım kafilesi İstanbul Havalimanı'nda İGA görevlileri tarafından çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı. Ayrıca şampiyonada oynadığı 8 maçın tamamını kazanan Genç Kadın Milli Takımı sporcuları için 'Gurur duyuyoruz' yazılı pankartlar açıldı.

Dünya şampiyonu genç milliler, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı

Enver ALAS İSTANBUL, (DHA)- Brezilya'da düzenlenen '2023 IBSA Goalball Gençler Dünya Şampiyonası'nda finalde Avustralya'yı yenerek dünya şampiyonu olan Türkiye Genç Kadın Goalball Milli Takımı, İstanbul'da çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı.

Dünya şampiyonu olan Genç Kadın Goalball Milli Takımı, THY'nin Sao Paulo seferiyle 17.30 sıralarında İstanbul'a geldi. Milli takım kafilesi İstanbul Havalimanı'nda İGA görevlileri tarafından çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı. Ayrıca şampiyonada oynadığı 8 maçın tamamını kazanan Genç Kadın Milli Takımı sporcuları için 'Gurur duyuyoruz' yazılı pankartlar açıldı.

Büyük heyecan yaşayan Goalball Milli Takımı'nın başantrenörü Gültekin Karasu havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, elde edilen başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Karasu, A Milli Takımı ile olimpiyatlarda ve dünya şampiyonasında şampiyon olduktan sonra alt yapıda yetişen gençlerimizle geçen sene avrupa şampiyonu olmuştuk. Brezilya Sao Paulo'da düzenlenen dünya şampiyonasında direkt katılma hakkı kazandık. Orada oynadığımız tüm maçları kazanarak hiç puan kaybetmeden şampiyon olarak geldik. Çok mutluyuz gururluyuz dedi.

KARASU HEDEF 2024 PARİS OLİMPİYATLARI

Hedeflerinin gelecek yıl Paris'te yapılacak olimpiyatlar olduğunu aktaran Gültekin Karasu, Paris'e katılma kotasını çoktan almıştık. Ana hedefimiz Paris 2024 Olimpiyatları diye konuştu. Karşılama için İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'ya teşekkür eden Karasu İGA bizim sporcularımızın bireysel sponsorluğunu da yapıyor. Çocuklarımız bu karşılama çok önemliydi. Güzel bir anı oldu ifadelerini kullandı.

41 GOL ATARAK 'GOL KRALİÇESİ' OLDU

Şampiyonada 8 maçta 41 gol atarak 'gol kraliçesi' olan kaptan Fatmagül Güler ise elde edilen başarıdan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Güler, A takımda 2022 yılında dünya şampiyonu olmuştuk. Genç arkadaşlarımla bu yolda namağlup bir şekilde herkesi yenerek, finalde de Avustralya'yı 10-0 yendik. Önümüzdeki yıl da şampiyon olmak istiyoruz. Karşılama için çok mutlu olduk. Sponsorumuz İGA'ya çok teşekkür ediyoruz şeklinde konuştu.

Genç milliler, Kenya, Almanya, Brezilya, Kore ve İsrail'e karşı tüm maçlarını kazanırken, finalde Avustralya'yı 10-0 yenerek IBSA Goalball Gençler Dünya Şampiyonu oldu.