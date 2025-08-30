Dünya Şampiyonası'nda 12 madalya kazanan Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, yurda döndü

Tayland'da düzenlenen 2025 Büyükler ve Gençler VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda toplamda 12 madalya kazanan Türkiye Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, yurda döndü.

Organizasyonun büyükler kategorisinde 2 gümüş, gençler kategorisinde de 1 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya kazanan milli takım, İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, havalimanında AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzme branşına yaptıkları yatırım sayesinde şampiyonadan başarıyla döndüklerini belirterek, "Buradan madalya ile dönen sporcularımız, 2028 Paralimpik Oyunları için bize umut veriyor. Bu şampiyona, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ın daha önce uyguladığı sistemle yapıldı. Otizmli sporcular, down sendromlu sporcular ve mental sporcular, kendi kategorilerinde ayrı olarak mücadele etti. 'Türkiye Modeli' dediğimiz bu model, uluslararası anlamda da kabul görmüş oldu." diye konuştu.

Federasyon olarak geleceğe yönelik planlamalar yaptıklarını belirten Kurt, "Büyük organizasyonların planlarını yapıyoruz. Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda atletizm, masa tenisi ve yüzme branşında madalyalar almayı hedefliyoruz. Bize burada destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, özel çocuklarımıza büyük destek veriyor. Kendisine de destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Vekili Sadettin Akçi ise büyük bir gururla ülkeye döndüklerini belirterek, "Yüzme branşında hasret kaldığımız bir başarıyı yakaladık. Bu başarı, başta devletimizin sporcularımıza verdiği destek sayesinde geldi. Antrenörlerimizin başarıya inanması da önemli. Bu başarı ülkemize hayırlı olsun. Spor, özel bireyler için terapi özelliği görüyor. Özellikle değişken ve akışkan görsellik sayesinde çocuklarımız hızlı bir şekilde rehabilite oluyor. Sportif faaliyetlerin özel çocuklar için desteklenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bilge Kağan Yılgın: "Otizmli birçok çocuğa örnek oldum"

Şampiyonada ülke tarihinin otizm branşındaki ilk altın madalyasını kazanan milli sporcu Bilge Kağan Yılgın, başarıdan dolayı gururlu olduğunu belirterek, "Ülkemi temsil ettim. Bayrağımızı dalgalandırdım ve İstiklal Marşı'mızı okuttum. Otizmli birçok çocuğa örnek oldum. Bu benim için bir gurur. Bu gururu bana yaşatan hocalarıma, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'a ve asbaşkanımız Ensar Kurt'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda ikişer gümüş ve bronz madalya kazanan Ulaş Yılmazoğlu ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Neşeliyim. Çok mutlu hissediyorum. Çok çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Şampiyonadan 3 bronz madalya ile dönen Korcan Bulut Özdemir de ülkeyi temsil ettiği için çok gurur duyduğunu kaydederek, "Bugünlerin olacağını biliyordum. Federasyon başkanımıza, asbaşkanımıza ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Benim için çok zorlu bir süreç oldu ama karşılığını başarıyla aldık." diye konuştu.

Organizasyonda 1 bronz madalya elde eden Zeynep Duru Çiftçi ise çok yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirterek, "Her şey çok güzeldi. Yarışa güzel hazırlandık. Takımımızla beraber güzel başarılarla döndük. Yüzmeye devam etmek ve başarılarımı sürdürmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.