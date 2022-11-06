Dünya, Ronaldo'nun maç oynanırken ettiği yaka paça kavgayı konuşuyor! Futbolcular bile dondu kaldı

Aston Villa'nın Manchester United'ı 3-1 yendiği mücadeleye Cristiano Ronaldo ile Tyrone Mings'in adeta güreşir gibi yaka paça birbirlerine girmesi damga vurdu. Mings'i yere düşüren Ronaldo ayakta kalırken, büyük şaşkınlık yaşayan diğer futbolcular ikilinin yanına giderek olayların büyümesini engelledi. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Premier Lig'in 15. haftasında Aston Villa, sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti. Mücadeleye Cristiano Ronaldo'nun karıştığı kavga damga vurdu.

ADETA SAHA ORTASINDA GÜREŞTİLER

Karşılaşma 3-1 Aston Villa'nın üstünlüğü ile devam ederken Cristiano Ronaldo ile Tyrone Mings'in bir pozisyonda birbirlerine girmesi maçın önüne geçti. Manchester United'ın kenar ortası yapacağı sırada Ronaldo'yu engellemek isteyen Mings bir anda kendisini Portekizli yıldızla güreşirken buldu.

RONALDO AYAKTA KALDI

Boğuşma sonunda Ronaldo, Mings'i yere düşürürken kendisi ayakta kaldı. Diğer futbolcuların ikilinin yanına gitmesiyle olay çok büyümeden sona erdi. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.