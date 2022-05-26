Dünya, Roma'yı konuşuyor! Kutlamalarda takım arkadaşına sarılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya, Roma'yı konuşuyor! Kutlamalarda takım arkadaşına sarılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:
Dünya, Roma'yı konuşuyor! Kutlamalarda takım arkadaşına sarılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Roma'da futbolcular Felix Afena-Gyan ile Gianluca Mancini arasında yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu. İtalyan ekibinde Mancini, şampiyonluk sonrası kutlamalarda kendisine sarılan takım arkadaşı Gyan'a tokat atıp ardından yumruk salladı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açıklamada bulunan Gyan, Mancini'nin kendisine şaka yaptığını belirtti.

İlk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde Feyenoord'u finalde 1-0 yenen Roma, şampiyonluğa ulaştı. Maç sonrası büyük bir coşku yaşayan İtalyan ekibinde Mancini ile Gyan arasında yaşananlar gündeme oturdu.

Dünya, Roma'yı konuşuyor! Kutlamalarda takım arkadaşına sarılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı

TAKIM ARKADAŞINA YUMRUK SALLADI

Felix Afena-Gyan takım arkadaşı Gianluca Mancini'ye sarılarak şampiyonluk sevincini yaşamak isterken beklemediği bir tepki aldı. Mancini, Gyan'ı önce tokatlarken ardından futbolcuya yumruk salladı.

Dünya, Roma'yı konuşuyor! Kutlamalarda takım arkadaşına sarılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı

"CİDDİ DEĞİLDİ"

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açıklamalarda bulunan Felix Afena-Gyan, "Ciddi değildi ama ciddiye alanlar olmuş sosyal medyada. Aynı anda hem şakalaşıyoruz, hem de kavga ediyoruz. Mancini böyledir. Bu normal aramızda, ciddi bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Dünya, Roma'yı konuşuyor! Kutlamalarda takım arkadaşına sarılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı

Haberler.com - Spor

Jose Mourinho, Avrupa, Futbol, Roma, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title