Dünya Kupası'nda böyle bir gün yaşanmadı! Favoriler turnuvaya veda etti

Belçika ve Hırvatistan'ın olduğu gruptan lider çıkan Fas'ın ardından bir sürpriz de Japonya'dan geldi. Japonya, İspanya ve Almanya'nın yer aldığı gruptan lider çıkarak tarih yazdı. Belçika ve Almanya, turnuvaya havlu attı.

Son maçta İspanya'yı 2-1 deviren Japonya, lider olarak Dünya Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı. İspanya, gruptan ikinci çıktı.

ALMANLAR VEDA ETTİ

Almanya, Kosta Rika'yı 4-2 mağlup etmesine rağmen averajla 3. sırada kaldı ve Dünya Kupası'na veda etti. 2014'te Dünya Kupası şampiyonu olan Almanya, 2018 ve 2022'de gruptan çıkamadı.

SÜRPRİZLER GÜNÜ

Japonya, Almanya ve İspanya'yı mağlup ederek gruptan lider çıkmayı başardı. Kosta Rika da Almanya karşısında 2-1 öne geçmişti ama son bölümde skoru koruyamadı ve maçı 4-2 kaybetti. Almanya'nın galibiyeti, İspanya'yı E grubundan ikinci çıkardı.

BELÇİKA'DA HAYALLER PARAMPARÇA

Almanya gibi turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika da grup aşamasından öteye gidemedi. Belçika, Hırvatistan'la 0-0 berabere kalarak grubu üçüncü sırada tamamladı.

İşte E ve F Grubu'ndaki tablo: