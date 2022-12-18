Mpappe'nin intikamı acı oldu! Fransız futbolcu Messi'nin olay hareketine böyle yanıt verdi

Fransa'nın 2-0'dan durumu 80 ve 81. dakikalarda attığı gollerle beraberliğe getirdiği Dünya Kupası finalinde Mpappe-Messi şovu yaşanıyor. Maçın 23. dakikasında takımını penaltıdan öne geçiren golü atan Messi, Mbappe'ye doğru el hareketi yaptı. Mbappe ise attığı golden sonra Messi'ye aynı şekilde karşılık verdi.

Katar'da gerçekleşen Dünya Kupası finalinde 23'te penaltıdan Messi ve 36'da Di Maria ile Arjantin öne geçti. Ancak Arjantin'in mutluluğu 80'de ve 82'de Mbappe'nin golleriyle sona erdi.

MESSİ EL HAREKETİ YAPTI

Attığı gol sonrası Fransızların kulübesine doğru yönelen Messi, Mbappe'ye doğru el hareketi yaptı. O anlar bir taraftarın kamerasına yansıdı.

MBAPPE'DEN YANIT 80'DE GELDİ

Mbappe'den yanıt ise 80. dakikada geldi. Yıldız oyuncu attığı gol sonrası Messi'nin yaptığı hareketin bir benzerini yaptı.