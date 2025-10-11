Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 gollü çılgın maç

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna deplasmanda İzlanda'yı 5-3 yendi. Ukrayna elemelerde ilk galibiyetini aldı.

GOL DOLU İLK YARI

Karşılaşma, Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynandı. Ukrayna 14. dakikada Malinovskyi'nin golüyle öne geçti. İzlanda 35. dakikada Ellertsson ile skoru eşitledi. Konuk ekip, 45. dakikada Gutsulyak ile yeniden üstünlüğü yakalarken, 45+5'te Malinovskyi bir kez daha sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 3-1 Ukrayna üstünlüğüyle sona erdi.

İZLANDA DÖNDÜ AMA DAYANAMADI

İkinci yarıda İzlanda pes etmedi. 59. dakikada Gudmundsson farkı bire indirdi, 75. dakikada attığı ikinci golle skoru 3-3'e getirdi. Ancak son dakikalarda Ukrayna yeniden kontrolü ele aldı. 85. dakikada Kaliuzhnyi, 89. dakikada ise Ocheretko ağları sarsarak skoru 5-3'e taşıdı.

UKRAYNA'YA MORAL GALİBİYETİ

Bu sonuçla Ukrayna, gruptaki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltti. İzlanda ise 3 puanda kaldı. Ukrayna, bu galibiyetle grupta yeniden yarışa dahil oldu.