Dünya Kupası, Arjantin'e çok yakıştı! Tarih kitaplarında yer alacak şampiyonluk kutlaması
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Dünya Kupası'nda Fransa'yı yenen Arjantin, 36 yıl sonra mutlu sona ulaştı. Tarihi zafer sonrası Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te benzeri az görülür bir sevinç yaşandı. Kent meydanında toplanan insanların kutlama yaparken havadan çekilen görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona Arjantin ulaştı. Fransa ile oynanan final maçını Arjantin'de çeşitli yerlere kurulan dev ekranlarda binlerce taraftar izlerken maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir coşku yaşandı.
SEVİNÇ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Başkent Buenos Aires'te kurulan dev ekranlarda heyecanla maçı izleyen binlerce kişi, Milli Takımlarının dünya şampiyonu olmasının ardından benzerine az rastlanan bir sevinç yaşadı. Yaşanan sevinç havadan görüntülendi.
36 YILLIK HASRET BİTTİ
Futbol tutkusuyla meşhur Arjantin halkı, Buenos Aires sokaklarında, en son 36 yıl önce ülkenin efsane futbolcusu Diego Armando Maradona ile elde ettikleri dünya şampiyonluğunu tekrar kazanmayı kutladı.