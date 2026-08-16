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Feyzullah Aktürk Karakucakta Üst Üste Dünya Şampiyonu

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Ankara'daki 2. Dünya Karakucak Güreşi Şampiyonası'nda ağır sıklette Feyzullah Aktürk, Moğol rakibini yenerek ikinci kez dünya şampiyonu oldu ve 100 bin dolar kazandı. Türkiye, 5 altınla takım halinde zirvede yer aldı.

Ankara'da düzenlenen 2. Dünya Karakucak Güreşi Şampiyonası'nda ağır sıklette Feyzullah Aktürk birinci oldu.

Dünya Güreş Birliğinin (UWW) faaliyet takviminde yer alan şampiyona, 33 ülkeden 165 sporcuların katılımıyla 9 sıklette yapıldı.

Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadı'ndaki organizasyonun +90 kilo (ağır sıklet) finalinde Moğolistan'dan Altangerel Chinbat'ı yenen Feyzullah Aktürk, karakucakta üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Final müsabakasını kazanan Feyzullah, 100 bin dolar para ödülünün de sahibi oldu.

Feyzullah Aktürk'ün kemerini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, UWW Başkan Vekili Rodica Maria Yakşi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan birlikte takdim etti.

Milliler, takım halinde şampiyon oldu

Şampiyonada 5 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türkiye, takım klasmanında 200 puanla zirvede yer aldı. İran 167 puanla ikinciliği, Azerbaycan ise 107 puanla üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonda sıkletlerinde dünya şampiyonluğuna ulaşan pehlivanlar şunlar:

50-55 kilo: Mahdi Mehrdad Veisi (İran)

60 kilo: Şaban Kızıltaş

65 kilo: Hamza Zopalı

70 kilo: Ferhat Kılıç

75 kilo: Fazlı Eryılmaz

80 kilo: Ali Mohammad Gholami (İran)

85 kilo: Abdollah Shahriar Sheikhazami (İran)

90 kilo: Abdulla Tsatsaev (Rusya)

+90 kilo (Ağır sıklet): Feyzullah Aktürk

Milli sporculardan Halil Gökdeniz (50-55 kilo), İsmet Çiftçi (80 kilo) ve Coşkun Keleş (85 kilo) gümüş, Harun Kılıç (90 kilo) ise bronz madalya aldı.

2. Dünya Karakucak Güreşi Şampiyonası'nda 9 sıklette toplam 326 bin dolar para ödülü dağıtıldı.

Kaynak: AA
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