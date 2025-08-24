Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Üçüncü Gün Müsabakaları Tamamlandı
Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın üçüncü gününde A, B, C ve D gruplarında toplam 8 karşılaşma gerçekleşti. Hollanda, Tayland, İtalya, Belçika, Yunanistan, Brezilya, Çekya ve ABD galip geldi.
NAKHON Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü gün mücadeleleri tamamlandı.
Organizasyonun üçüncü gününde A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma yapıldı.
Günün sonuçları şöyle:
A Grubu: (Bangkok)
Hollanda-Mısır: 3-0
Tayland-İsveç: 3-0
B Grubu: (Phuket)
İtalya-Küba: 3-0
Belçika-Slovakya: 3-0
C Grubu: (Chiang Mai)
Porto Riko- Yunanistan : 1-3
Brezilya-Fransa: 3-2
D Grubu: (Nakhon Ratchasima)
Çekya-Slovenya: 3-2
ABD-Arjantin: 3-1
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor