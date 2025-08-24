Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Üçüncü Gün Müsabakaları Tamamlandı

Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın üçüncü gününde A, B, C ve D gruplarında toplam 8 karşılaşma gerçekleşti. Hollanda, Tayland, İtalya, Belçika, Yunanistan, Brezilya, Çekya ve ABD galip geldi.

NAKHON Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü gün mücadeleleri tamamlandı.

Organizasyonun üçüncü gününde A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma yapıldı.

Günün sonuçları şöyle:

A Grubu: (Bangkok)

Hollanda-Mısır: 3-0

Tayland-İsveç: 3-0

B Grubu: (Phuket)

İtalya-Küba: 3-0

Belçika-Slovakya: 3-0

C Grubu: (Chiang Mai)

Porto Riko- Yunanistan : 1-3

Brezilya-Fransa: 3-2

D Grubu: (Nakhon Ratchasima)

Çekya-Slovenya: 3-2

ABD-Arjantin: 3-1

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
