Dünya, İzlandalı kaleciyi konuşuyor! Kale direklerine yaptığı hareket ülkede infial yarattı - Haberler

Viking FK kalecisi Patrik Gunnarsson'un HamKam ile oynayacakları maç öncesinde kale direklerini yerinden oynattığı anların videosu Norveç başta olmak üzere, sosyal medyada büyük ses getirdi.

KALECİYE TEPKİ YAĞDI

Norveç basınında çıkan haberlere göre, Patrik Gunnarsson maçta önce kale direklerini en az 15-20 santimetre içeriye kaydırarak kaleyi daraltıyor. Rakiplerine karşı avantaj elde etmek için böyle bir hareket yaptığı belirtilen kaleciye, Norveç'te tepki yağdı.

"BU SADECE BİR RİTÜEL"

İddialar sonrası açıklamalarda bulunan Patrik Gunnarsson, bu durumun sadece bir ritüelden ibaret olduğunu belirtti. Kaleyi daraltmadığını belirten kaleci, bu hareketi yapmanın sadece kendisini rahatlattığını ifade etti.