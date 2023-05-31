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Dünya, Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyor! Tek bir ismi öne çıkardılar

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu kazanması dünya basınında geniş yer buldu. Dış basında Mauro Icardi'nin sezona damga vuran performansına ise ayrı parantez açıldı.

Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla geçen Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılıların, Süper Lig'de ipi göğüsleme dünya basınında yankı uyandırdı.

Alman Bild'de yer alan haberde Galatasaray'ın şampiyonluğunda Bundesliga'da forma giyen futbolcuların payı da olduğu yazdı. Bild attığı manşette, " Galatasaray'dan 23. şampiyonluk! İki eski Bundesliga yıldızı, Türkiye şampiyonluğunu kutladı" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan ve yardımcı antrenör Moritz Volz, Bundesliga ekiplerinde görev almıştı.

Dünya, Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyor! Tek bir ismi öne çıkardılar

Alman Kicker ise Galatasaray'ın şampiyonluğu için "2019'dan beri ilk kez: Galatasaray yine Türkiye şampiyonu" manşetini attı.

Dünya, Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyor! Tek bir ismi öne çıkardılar

Fransız Le Parisien, Galatasaray'ın şampiyonluğunda Icardi'nin büyük payı olduğunu belirtti. Le Parisien sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu, "Mauro Icardi, Galatasaray'a şampiyonluğu getiriyor" ifadeleriyle duyurdu.

Dünya, Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyor! Tek bir ismi öne çıkardılar

Hollanda basınından Voetbal International, Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu için, "Galatasaray, kaotik ve trajik bir sezonun ardından tacını geri aldı" dedi.

Dünya, Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyor! Tek bir ismi öne çıkardılar

İspanyol Mundo Deportivo'da Icardi'ye ayrı bir parantez açarken, Galatasaray'ın şampiyonluğunu "Galatasaray'a Icardi'nin elinden şampiyonluk" başlığıyla verdi.

Dünya, Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyor! Tek bir ismi öne çıkardılar

İtalyanların ünlü gazetesi ise "Icardi'nin iki golü belirliyor: Galatasaray, Türkiye'nin şampiyonu" ifadeleriyle Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu okuyucularına duyurdu.

Dünya, Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyor! Tek bir ismi öne çıkardılar

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