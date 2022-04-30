Yasa boğan ölüm! Dünyaca ünlü menajer Mino Raiola hayatını kaybetti

Futbol dünyasının en ünlü yıldızlarının menajerliğini yapan Mino Raiola'nın hayatını kaybettiğini ailesi açıkladı.

DÜNYA ÜNLÜ YILDIZLARIN MENAJERLİĞİNİ YAPIYORDU

Raiola'nın ailesi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Büyük bir üzüntüyle Mino Raiola'nın hayatını kaybettiğini açıklıyoruz. Mino, aynı güçle son ana kadar savaştı ve oyuncularının görüşmelerini yapmaya devam etti. Mino, bizi her zaman gururlandırdı. Mino, birçok insanın yaşamına dokundu ve modern futbolda yeni bir dönemi başlattı. Sonsuza kadar bizimle olacak. Mino, futbolu oyuncular için daha iyi bir spor yapabilmek için çalıştı. Bu zor zamanlarda destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCULARIN MENAJERLİĞİNİ YAPIYORDU

İtalyan asıllı Hollandalı menajer; Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Paul Pogba, Marco Verratti, Mario Balotelli gibi ünlü oyuncuların temsilciliğini yürütüyordu.

Zlatan Ibrahimovic-Mino Raiola

Mino Raiola-Paul Pogba

Mario Balotelli-Mino Raiola

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