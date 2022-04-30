Yasa boğan ölüm! Dünyaca ünlü menajer Mino Raiola hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yasa boğan ölüm! Dünyaca ünlü menajer Mino Raiola hayatını kaybetti

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Dünya futbolunun en ünlü menajeri Mino Raiola, 54 yaşında hayatını kaybetti. İtalyan asıllı Hollandalı menajer, Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli başta olmak üzere Erling Haaland, Paul Pogba, ve Zlatan Ibrahimovic gibi dünyaca ünlü yıldızların temsilciliğini yapıyordu.

Futbol dünyasının en ünlü yıldızlarının menajerliğini yapan Mino Raiola'nın hayatını kaybettiğini ailesi açıkladı.

DÜNYA ÜNLÜ YILDIZLARIN MENAJERLİĞİNİ YAPIYORDU

Raiola'nın ailesi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Büyük bir üzüntüyle Mino Raiola'nın hayatını kaybettiğini açıklıyoruz. Mino, aynı güçle son ana kadar savaştı ve oyuncularının görüşmelerini yapmaya devam etti. Mino, bizi her zaman gururlandırdı. Mino, birçok insanın yaşamına dokundu ve modern futbolda yeni bir dönemi başlattı. Sonsuza kadar bizimle olacak. Mino, futbolu oyuncular için daha iyi bir spor yapabilmek için çalıştı. Bu zor zamanlarda destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

Yasa boğan ölüm! Dünyaca ünlü menajer Mino Raiola hayatını kaybetti

DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCULARIN MENAJERLİĞİNİ YAPIYORDU

İtalyan asıllı Hollandalı menajer; Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Paul Pogba, Marco Verratti, Mario Balotelli gibi ünlü oyuncuların temsilciliğini yürütüyordu.

Yasa boğan ölüm! Dünyaca ünlü menajer Mino Raiola hayatını kaybettiZlatan Ibrahimovic-Mino Raiola

Yasa boğan ölüm! Dünyaca ünlü menajer Mino Raiola hayatını kaybettiMino Raiola-Paul Pogba

Yasa boğan ölüm! Dünyaca ünlü menajer Mino Raiola hayatını kaybettiMario Balotelli-Mino Raiola

Haberler.com - Spor

Zlatan Ibrahimovi&#263, Marco Verrati, Mino Raiola, Balotelli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title