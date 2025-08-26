Dünya devinin de istediği 18'lik yıldızı Arda Turan kaptı

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Liverpool'un da peşinde olduğu genç yıldız Isaque'yi transfer etti. Ukrayna ekibi, bu transfer için 10 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödemesi yapacak. Brezilya ekibi Fluminense'den transfer edilen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Isaque, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak için yola çıktı.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, transferde dikkat çeken bir hamleye daha imza attı.

LIVERPOOL DA DEVREDEYDİ

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Shakhtar Donetsk, Fluminense forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Isaque için kulübüyle anlaşmaya vardı. Genç yetenekle ilgilenen kulüpler arasında Premier Lig devi Liverpool'un da olduğu ifade edilirken, Shakhtar'ın hızlı davranarak transferi sonuçlandırdığı kaydedildi.

10+2 MİLYON EURO

Ukrayna ekibinin, Isaque transferi için 10 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödemeyi kabul ettiği öğrenildi. Bu rakam, Shakhtar Donetsk'in son yıllarda yaptığı en önemli yatırımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

UKRAYNA YOLUNDA

Haberde, genç oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere Ukrayna'ya doğru yola çıktığı bilgisine yer verildi. Resmi imzanın ardından Isaque'nin, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar'da yeni sezon hazırlıklarına katılması bekleniyor.

GELECEĞİN YILDIZI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Orta sahada oyun kurucu rolüyle dikkat çeken Isaque, Brezilya'da geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen üst düzey kulüplerin radarına girmesi, genç futbolcunun ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gözler önüne serdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
