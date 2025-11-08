Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fenerbahçe'nin sezon başında bonservisiyle kadrosuna kattığı Milan Skriniar, gösterdiği üst düzey performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin savunmadaki lideri konumundaki tecrübeli stoper için Juventus'un resmi teklif yaptığı iddia edildi.

JUVENTUS'TAN TEKLİF, SKRINIAR'DAN NET YANIT

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Juventus Başkanı Gianluca Ferrero, Slovak savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor. Torino ekibinin Skriniar için menajeri aracılığıyla temas kurduğu ve transfer teklifini ilettiği belirtildi. Ancak yıldız futbolcunun yanıtı net oldu. Milan Skriniar, gelen teklife teşekkür ederek, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini bildirdi. Slovak oyuncunun, İstanbul'da mutlu olduğu ve takımın hedeflerine ulaşmasına katkı vermeyi planladığı aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

30 yaşındaki tecrübeli savunmacının Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Sarı-lacivertli formayla bu sezon 18 maçta 1620 dakika süre alan Skriniar, performansıyla hem teknik heyetin hem de taraftarların büyük beğenisini topladı.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Savunmadaki liderliği, hava toplarındaki üstünlüğü ve top çıkarma becerisiyle Fenerbahçe'nin defans hattına istikrar kazandıran Milan Skriniar, Avrupa kulüplerinin radarında olsa da tek hedefinin Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak olduğunu dile getirdi.