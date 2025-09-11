Dünya devi, Galatasaray'ın yıldızına talip oldu

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, İspanyol devi Atletico Madrid'in kıskacında. La Liga'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid'in Yunus Akgün'ü transfer listesine eklediği öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre; İspanyol devinin Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlarda da milli yıldızı takip edeceği gelen haberler arasında.

DEVRE ARASI TEKLİF YAPILACAK

İspanyol devinin, 25 yaşındaki yıldız oyuncu için devre arasında resmi hamle yapması bekleniyor. Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün'ü devre arasında satmaya sıcak bakmasa da gelecek teklife göre karar verilecek.