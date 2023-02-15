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Dünya devi Atletico Madrid, deprem bölgelerine kolilerce giysi yardımı yaptı

Spor Haberleri

Dünyanın dört bir yanından depremin yaralarını sarmak isteyen Türkiye'ye yardım gönderilirken, Atletico Madrid de deprem bölgesine kolilerce giysi yardımı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'yi yasa boğarken spor kulüpleri de bölgeye yardım gönderen kuruluşların başında geliyor. Son olarak dünya devi Atletico Madrid, kolilerce giysi yardımı yaptı.

BİNLERCE GİYSİ GÖNDERDİLER

İspanyol basınında çıkan haberlerde Atletico Madrid'in kendi adını taşıyan vakfı aracılığıyla 8000 adet gömlek, 398 atlet, 879 pantolon, 419 yağmurluk, 212 mont, 2.108 sweatshirt, 58 komple eşofman , 1.576 eşofman ceketi ve 7.219 oluşan yardım kolilerini bölgeye gönderdiği ifade edildi.

Dünya devi Atletico Madrid, deprem bölgelerine kolilerce giysi yardımı yaptı

İSPANYOL TAKIMLARI YARDIM YAPMAYA DEVAM EDECEK

Haberlerde Atletico Madrid dışında birçok İspanyol ekibinin deprem bölgesine yardım yapmaya devam edeceği ifade edildi.

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