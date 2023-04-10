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Dünya dev maçta yaşananları konuşuyor! Yıldız futbolcuya dirsek atan hakeme soruşturma açıldı

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında oynanan Liverpool-Arsenal karşılaşmasında yardımcı hakem Constantine Hatzidakis'in Liverpool'un yıldızı Robertson'a attığı dirsek maçın önüne geçti. Skandal görüntü sonrası İngiltere Hakemler Kurulu, hakem hakkında soruşturma açıldığını ve bu süreçte hiçbir maçta görev alamayacağını açıkladı.

Liverpool ile Arsenal'in 2-2 berabere kaldığı Premier Lig maçı büyük heyecana sahne olmuştu. Karşılaşmayı izleyen futbol ziyafeti yaşarken, mücadelede ilk yarıyı bitiren düdüğün çalması sonrasında yaşananlar ise gündeme oturmuştu.

ROBERTSON'A DİRSEK ATTI

Mücadelenin yardımcı hakemi Constantine Hatzidakis, karşılaşmanın ilk yarısını bitiren düdüğün çalmasının ardından kendisine itirazda bulunan Liverpool'un yıldızı Andrew Robertson'a dirsek attı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Ada'da büyük infial yaratan olay sonrası İngiltere Hakemler Kurulu, hakem hakkında soruşturma açıldığını açıkladı. Hatzidakis bu süreçte hiçbir maçta görev alamayacak.

Dünya dev maçta yaşananları konuşuyor! Yıldız futbolcuya dirsek atan hakeme soruşturma açıldıGörüntü: Sky Sports

Dünya dev maçta yaşananları konuşuyor! Yıldız futbolcuya dirsek atan hakeme soruşturma açıldıGörüntü: Sky Sports

Dünya dev maçta yaşananları konuşuyor! Yıldız futbolcuya dirsek atan hakeme soruşturma açıldıGörüntü: Sky Sports

Dünya dev maçta yaşananları konuşuyor! Yıldız futbolcuya dirsek atan hakeme soruşturma açıldıGörüntü: Sky Sports

Dünya dev maçta yaşananları konuşuyor! Yıldız futbolcuya dirsek atan hakeme soruşturma açıldıGörüntü: Sky Sports

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Andrew Robertson Liverpool Spor Haberler

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