Dünya dev maçta yaşananları konuşuyor! Yıldız futbolcuya dirsek atan hakeme soruşturma açıldı

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında oynanan Liverpool-Arsenal karşılaşmasında yardımcı hakem Constantine Hatzidakis'in Liverpool'un yıldızı Robertson'a attığı dirsek maçın önüne geçti. Skandal görüntü sonrası İngiltere Hakemler Kurulu, hakem hakkında soruşturma açıldığını ve bu süreçte hiçbir maçta görev alamayacağını açıkladı.