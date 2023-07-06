- Dünya bu bileği bükemiyor

Ümit Burunlular'ın 12 yıldır bileği bükülmüyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'de kaporta ustası olarak çalışırken, 2004'te geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum olan 48 yaşındaki Ümit Burunlular, 2011 yılında başladığı bilek güreşi sporunda 43 Türkiye, 9 Avrupa ve 9 dünya şampiyonluğu kazandı.

Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şube Başkanı ve milli sporcu olan Ümit Burunlular, bilek güreşine 2011 yılında başladı. Bilek güreşi sporunda Avrupa ve dünyada rakiplerine şans tanımadı. Başarılarla dolu bir 12 yıl geçiren Ümit Burunlular'ın bileği bükülmüyor. 12 yılda, 9 dünya birinciliği, 9 Avrupa birinciliği ve 43 Türkiye birinciliği olmak üzere madalyalar ve kupalar kazandı.

Son olarak Moldova'nın başkenti Kişinev'de 9-16 Haziran tarihleri arasında bu yıl 34.'sü düzenlenen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda +100 kiloda mücadele eden milli sporcu Ümit Burunlular, finalde sol kolda Ukraynalı sporcu Oleksıı Pushkar yenerek, büyük bir başarıya imza attı. Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda sol kolda +100 kiloda 9. kez Avrupa şampiyonu olarak Türkiye ve Çanakkale'ye büyük bir zafer yaşattığı için gurur duyduğunu belirten Ümit Burunlular, "Çanakkaleli milli sporcu olarak milli takımla Türkiye'yi temsilen Moldova'da yapılan şampiyonaya katıldım. Yapılan karşılaşma kalabalıktı. Engelli olduğumuz için yaşadığımız fiziki sorunlardan dolayı rahat bir karşılaşmalar yapamadık ama yapmış olduğumuz çalışmaların karşılığını birincilikle taçlandırdık. +100'le sıklette Çanakkaleli sporcu olarak Avrupa şampiyonu olduk. 9 tane dünya şampiyonluğun Moldova'da kazandığım madalya ile beraber 9 tane de Avrupa şampiyonluğum var. 43 tane de Türkiye şampiyonluğum var" dedi.

Hedef olimpiyat şampiyonluğu

Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu kaydeden Burunlular, "Bizim bilek güreşi paralimpik olmadı. Para olarak geçiyor. Paralimpik olsun diye bekliyoruz. Çünkü bilek güreşi sevdiğim bir spor, hem engelim ve kiloma göre bana yakışan bir spor. Ancak paralimpik spor olmadığı için de olimpiyatlara katılamıyoruz. Hedefim olimpiyatlar. Ben de ikinci branş olarak gülleyi seçtim. Mersin'de 2022 yılında Atletizm Şampiyonası'na katıldım. Orada Türkiye şampiyonu oldum. Oturduğum yerden klasmanım ve engelim gereği 8 metre 49 santim attım. Orada Türkiye şampiyonu olup, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'na gidecektim. Maalesef Japonya'da gerçekleşecek olan Avrupa ve Dünya Şampiyonası korona virüsün artması sebebiyle iptal oldu. Sonrasında atletizmle ilgili de Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri yapılmadığı için katılamadık. Hedefimiz olimpiyatlar ama bununla ilgili etkinlik veya şampiyona düzenlemedikleri için olimpiyatlara gidemiyoruz" diye konuştu.

Engeli vatandaşların kendi engellerine göre spor seçmelerini gerektiğini de kaydeden Ümit Burunlular, sözlerine şöyle devam etti:

"Hedefim sonrasında antrenörlük yapmak ve engelli vatandaşlara sporu sevdirmek. Potansiyel engelli kardeşlerimiz günde 1 saat spor yapmalıdır. Çünkü spor sağlık demektir. Engelli de sağlık, sıkıntı yaşadığı için sporla o eksiği kapatacaktır. Tüm engelli kardeşlerimize sporla hayata bağlanmalarını, benimle beraber spor anlamında iyi yerlere gelmelerini tavsiye ediyorum."

Sponsorluk anlamında sıkıntılar yaşadıklarını dikkat çeken Burunlular, 22'sinde özel bir davetle Macaristan'a özel bir karşılaşmaya gideceğini, Macaristan'a gidiş ve geliş ücretlerinde İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Sponsorların bu tip branşlarda, derece alabilme noktasında milli sporculara destek olmalarını gerektiğini de sözlerine ekledi.