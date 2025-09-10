Dünya Boks Şampiyonası'nda İki Milli Sporcu Madalyayı Garantiledi

İNGİLTERE'DE devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nın 7'nci gününde 2 milli sporcu madalyayı garantiledi.

Liverpool şehrindeki M&S Bank Arena'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda öğlen seansında 4 milli boksör ringe çıktı. Milliler bronz madalyayı garantiledi. 75 kiloda çeyrek finalde ringe çıkan Büşra Işıldar İngiliz Mary-Kate Smith'i 5-0 yenerek millilerde ilk madalyayı garantileyen isim oldu. Işıldar, yarı finalde 13 Eylül Cumartesi günü Avustralyalı Sue Emma Greentree ile karşı karşıya gelecek.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Büşra Işıldar, "Madalyayı garantiledik. Dünya şampiyonasına çok iyi hazırlandık. Bu sene ikinci kez dünya şampiyonası düzenleniyor. Diğerinde gümüş madalya almıştım. Burada altın madalya alarak ülkemi gururlandırmak istiyorum. Çok uzun zamandır kamptayız, ailemizi ve evimizi unuttuk. Bize dua edin. Sırbistan'da gümüşte kaldım ama İngiltere'de inşallah altın madalya alacağım. Bu yıl dünyada ikinci madalyamı almış oldum ama rengini altın yapmak istiyorum" dedi.

ŞEYMA DÜZTAŞ BRONZ MADALYAYI GARANTİLEDİ

+80 kiloda mücadele eden Şeyma Düztaş, Suudi Noof Alyousef karşısında maçı nakavt ile kazanarak yarı finale çıktı. 23 yaşındaki milli boksör, büyükler kategorisinde dünya şampiyonasında ilk kez yarı finale yükselerek madalya almayı garantiledi. Şeyma Düztaş, yarı finalde Hindistan'dan Nupur Nupur karşısında 12 Eylül Cumartesi günü ringe çıkacak.

Dünya Boks Şampiyonası'nda ilk defa yarı finale yükselen 23 yaşındaki milli boksör maç sonu yaptığı açıklamada, "Madalyayı garantiledim. Allah'ın izniyle önce gümüşü garantileyip sonra da altını almak istiyorum. Ülkem adına güzel bir başarı elde ettim, şimdi madalyanın rengini belirleyeceğim. Heyecanımı hocalarım sayesinde yendim. Milli takım hocalarım bana büyük destek verdi" diye konuştu.

Öte yandan Kadınlar 54 kiloda mücadele eden Hatice Akbaş, İtalyan Sirine Charaabi karşısında maçı 5-0 kaybederek elendi. Erkeklerde ise 90 kiloda Emrah Yaşar çeyrek final maçında Azerbaycan'lı Loren Berto Alfonso Domingues ile karşılaştı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Loren karşısında maçı 3-2 kaybeden Emrah Yaşar, şampiyonaya veda etti.