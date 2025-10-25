Haberler

Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları Mersin'de Başarıyla Tamamlandı

Güncelleme:
Mersin'de düzenlenen Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda Türk sporcular 16 madalya kazandı. Organizasyonda para plaj voleybolu, air badminton ve para halter gibi branşlarda sıkı mücadeleler yaşandı.

Mersin'de organize edilen Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda 6 branşta müsabakalar tamamlandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu işbirliğinde düzenlenen organizasyonda, para plaj voleybolu, air badminton, ayak voleybolu, para yelken, para modern pentatlon ve para halter branşları Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki 5 noktada yapıldı.

Su, açık hava ve plaj temelli disiplinleri aynı programda buluşturan organizasyonda takımlar dereceye girmek için mücadele verdi.

Türk sporculardan Büşra Nur Çelik, para yelken yarışlarında şampiyon oldu. İkinciliği Miray Ulaş elde etti.

Air badminton Mix 3'lüler kategorisinde Türkiye XT Team 2 ikinciliği, Türkiye XT Team 1 ise üçüncülüğü kazandı. Air badminton bayrak yarışlarında Türkiye Team Relay 1 ikinci, Türkiye Team Relay 2 ise üçüncü oldu.

Para halter kadınlar 50 kilogram kategorisinde Özlem Becerikli Kurt, 55 kilogramda Besra Duman, erkekler para halterde 54 kilogramda Serkan Çakmaz ve 59 kilogramda Çağdaş Kaya altın madalyaya ulaştı.

Oyunların modern pentatlon PMP5 W erkekler kategorisinde ise Türk sporculardan Osman Yüksel birinci, Semih Özyurt ikinci, Fatih Göçmen üçüncü oldu. Modern pentatlon PMP2 erkekler kategorisinde ise Muhammer Muzaffer Çelik ikincilik elde etti.

Türk sporculardan Emre Sayan, modern pentatlon PMP5 erkekler relay kategorisinde, Fatih Göçmen de modern pentatlon mix kategorisinde madalya aldı.

Türk sporcuların 16 madalya kazandığı oyunlarda dereceye giren takım ve sporculara madalyaları verildi.

Oyunlar kapsamında görme engelliler halter branşı, 1-3 Kasım'da IBSA Halter Dünya Şampiyonası olarak yapılacak.

Organizasyonda sonuçlar şöyle:

Para Plaj Voleybolu

1. Polonya

2. Letonya

3. ABD 1

Air badminton Mix 3'lüler

1. Kenya XT Team 1

2. Türkiye XT Team 2

3. Türkiye XT Team 1

Air Badminton Bayrak Yarışları

1. Kenya Team Relay 1

2. Türkiye Team Relay 1

3. Türkiye Team Relay 2

Para Yelken Erkekler

1. Rory Mckinna (İngiltere)

2. Yuen Wai Foo (Çin)

3. Davide Dİ Maria (İtalya)

Para Yelken Kadınlar

1. Büşra Nur Çelik (Türkiye)

2. Miray Ulaş (Türkiye)

3. Coline Robert (Fransa)

Para Halter Kadınlar 50 kilogram

1. Özlem Becerikli Kurt (Türkiye)

2. Anara Akhanova (Kazakistan)

3. Sonia Tendai (Kenya)

Para Halter Kadınlar 55 kilogram

1. Besra Duman (Türkiye)

2. Roza Dyusebbayeva (Kazakistan)

Para Halter Erkekler 54 kilogram

1. Serkan Çakmaz (Türkiye)

Para Halter 59 kilogram

1. Çağdaş Kaya (Türkiye)

2. Eugine Batu (Kenya)

3. Cameron Moretti (Fransa)

Modern Pentatlon PMP5 Kadınlar

1. Sama Mahmoud (Mısır)

Modern Pentatlon PMP5 Erkekler

1. Khaled Aly (Mısır)

2. Abdulrahman Shabib (Mısır)

3. Vadym Fedoranta (Ukrayna)

Modern Pentatlon PMP5 W Erkekler

1. Osman Yüksel (Türkiye)

2. Semih Özyurt (Türkiye)

3. Fatih Göçmen (Türkiye)

Modern Pentatlon PMP3 Erkekler

1. Mohammed Elsayed (Mısır)

2. Moamen Abbas (Mısır)

Modern Pentatlon MP2 Kadınlar

1. Hanin Elkhavly (Mısır)

Modern Pentatlon PMP2 Erkekler

1. Abdelhamid Abdelhamid (Mısır)

2. Muhammer Muzaffer Çelik (Türkiye)

Modern Pentatlon PMP1 Kadınlar

1. Rachel Massay (ingiltere)

2. Hanin Elkhavly (Mısır)

Modern Pentatlon Erkekler

1. Youssef Farag (Mısır)

2. Abdallah Abdelmamla (Mısır)

3. Bouyoucef Amar (Fransa)

Modern Pentatlon PMP5 Erkekler Relay

1. Emre Sayan (Türkiye), Vadym Fedoreanzo (Ukrayna)

Modern Pentatlon Mix Kategorisi

Fatih Göçmen (Türkiye), Rachel Massay (İngiltere)

Ayak Voleybolu

1. Endonezya

2. Tayland

3. Laos

Ayak Voleybolu Mix

1. Tayland

2. Endonezya

3. Laos

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
