Dünya basınını çalkalanıyor! Futbol tarihinin en yüksek teklifi Messi'ye resmen yapıldı

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Al-Hilal'in Lionel Messi'ye yılda 400 milyon eurodan fazla kazanacağı bir teklif yaptığını yazdı. Haber bir anda gündemi altüst etti.

Psg ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyen Lionel Messi için paylaşılan son haber gündemi altüst etti. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'in Lionel Messi'ye senede 400 milyon eurodan fazla kazanacağı bir teklif önerdiğini yazdı.

ÖNCELİĞİ AVRUPA

Lionel Messi'nin önceliğinin Avrupa'da kalmaktan yana olduğu bilgisi de paylaşıldı. Ancak geçtiğimiz günlerde menajerliğini yapan babası Jorge Messi'nin Suudi Arabistan'da görülmesi transfer ihtimalini kuvvetlendirdi.

BARCELONA HABERLERİ VAR

Messi'nin eski takımı Barcelona da her fırsatta efsanesini takımda görmeyi istediğini açıklıyor. Başkan Laporta, Teknik Direktör Xavi Hernandez ve futbolcular, Lionel Messi'nin transferi için bir bütün olmuş durumda. Arjantinli yıldızın vereceği kararı futbol dünyası merakla bekliyor.