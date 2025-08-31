Dün Süper Lig'de maça çıkan Oğulcan Çağlayan bugün 1. Lig'e transfer oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da forma giyen Oğulcan Çağlayan, sürpriz bir transfere imza attı.

ÇORUM FK'YA TRANSFER OLDU

Kocaelispor, forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ın 1. Lig ekibi Arca Çorum FK'ye transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

''PRENSİP ANLAŞMAYA VARILDI''

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın nihai transferi konusunda kulübümüz ile Arca Çorum FK arasında prensip anlaşmasına varılmış olup, futbolcumuza Arca Çorum FK ile ileri transfer görüşmesi yapabilmesi adına izin verilmiştir." ifadesine yer verildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Kocaelispor formasını 4 maçta giyen deneyimli oyuncu, gol ya da asist katkısında bulunamadı.