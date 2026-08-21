Real Madrid, Denzel Dumfries ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Real Madrid, daha önce anlaşma sağladığı Denzel Dumfries ile 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Jose Mourinho yönetiminde kadro yapılanmasını sürdüren kulüp, başkan Florentino Perez'in katıldığı törenle Hollandalı sağ beki kadrosuna kattı. 30 yaşındaki futbolcu, Inter'de 5 sezonda 207 maça çıkıp 2 Serie A şampiyonluğu yaşadı ve 2026 Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı'nda forma giydi.
İspanyol ekibi Real Madrid, daha önce anlaşmaya varıldığını duyurduğu Denzel Dumfries ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğe gelmesiyle kadro yapılanmasını sürdüren Real Madrid, 5 temmuz tarihinde transferini duyurduğu Denzel Dumfries ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Eflatun-beyazlılar, Dumfries için kulüp binasında Başkan Florentino Perez'in de katıldığı imza töreni düzenledi. İmzaların atılmasının ardından 30 yaşındaki oyuncu 24 numaralı formasıyla objktiflere poz verdi.
2021-2022 sezonundan itibaren Inter forması giyen ve 5 sezonda 207 maça çıkan Hollandalı bek, 2 Serie A şampiyonluğu yaşadı.
Dumfries, Hollanda Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da mücadele etti.