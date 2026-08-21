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Real Madrid, Denzel Dumfries ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Real Madrid, Denzel Dumfries ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Real Madrid, daha önce anlaşma sağladığı Denzel Dumfries ile 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Jose Mourinho yönetiminde kadro yapılanmasını sürdüren kulüp, başkan Florentino Perez'in katıldığı törenle Hollandalı sağ beki kadrosuna kattı. 30 yaşındaki futbolcu, Inter'de 5 sezonda 207 maça çıkıp 2 Serie A şampiyonluğu yaşadı ve 2026 Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı'nda forma giydi.

İspanyol ekibi Real Madrid, daha önce anlaşmaya varıldığını duyurduğu Denzel Dumfries ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğe gelmesiyle kadro yapılanmasını sürdüren Real Madrid, 5 temmuz tarihinde transferini duyurduğu Denzel Dumfries ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Eflatun-beyazlılar, Dumfries için kulüp binasında Başkan Florentino Perez'in de katıldığı imza töreni düzenledi. İmzaların atılmasının ardından 30 yaşındaki oyuncu 24 numaralı formasıyla objktiflere poz verdi.

2021-2022 sezonundan itibaren Inter forması giyen ve 5 sezonda 207 maça çıkan Hollandalı bek, 2 Serie A şampiyonluğu yaşadı.

Dumfries, Hollanda Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da mücadele etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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