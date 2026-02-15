Haberler

Triatlon yarışında parkura giren kuzu, renkli görüntülere neden oldu

Güncelleme:
İzmir'de düzenlenen duatlon yarışına kaçak olarak giren sevimli bir kuzu, sporcularla birlikte koşarak renkli anlara neden oldu. Triatlon İzmir İl Temsilcisi, bu durumun daha önce böyle bir olay yaşamadıklarını belirtti.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen duatlon yarışına kaçak olarak giren sevimli kuzu renkli anların yaşanmasına sebep oldu. Koşu etabı sırasında kuzunun, sporcularla birlikte parkurda koşması renkli görüntüleri ortaya çıkardı.

Triatlon yarışında parkura giren kuzu hem sporcuları hem de izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yarışta ilginç anlara sahne olan olayla ilgili konuşan Triatlon İzmir İl Temsilcisi Adnan Yahşi, "Bunlar bizim kaçak sporcular. Gördüğünüz gibi duatlonda hayvan sevgisine de yer veriyoruz. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor. Daha önce koşulara köpekler, inekler müdahil olmuştu. İlk defa bu sevimli kuzu aramıza katıldı. Kendisi de çok korkmuş ama dünya tatlısı. İnsan bunu görünce vegan olası geliyor" dedi.

Kısa süre parkurda kalan ve görevlilerin kontrolünde alandan uzaklaştırılan kuzu, yarışa renk kattı. Duatlon yarışında sporcular önce 4 turdan oluşan 5 kilometrelik koşu etabını tamamladı. Ardından 20 kilometrelik bisiklet parkurunu yine 4 tur halinde geçen sporcular, son olarak iki turdan oluşan 2,5 kilometrelik koşu etabını bitirerek yarışı tamamladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
