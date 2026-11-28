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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Erkek Futbol Takımı, İzmir'de düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) ÜNİLİG Futbol Eleme Grubu müsabakalarını şampiyon tamamladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden DPÜ, sergilediği başarılı performansla şampiyonluk kupasını kazandı.

Turnuvaya A Grubu'nda başlayan DPÜ, grup aşamasında Ege Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile eşleşti.

Ege Üniversitesi ile 0-0 berabere kalan Kütahya temsilcisi, İzmir Demokrasi Üniversitesi'ni 3-1 mağlup etti. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin diskalifiye edilerek karşılaşmalarının oynanmamış sayılmasının ardından DPÜ, grubu 4 puan ve +2 averajla lider tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Yarı finalde B Grubu ikincisi Dokuz Eylül Üniversitesi ile karşılaşan DPÜ, rakibini 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

20 Kasım Cuma günü saat 14.00'te oynanan final karşılaşmasında yeniden İzmir Demokrasi Üniversitesi ile karşı karşıya gelen Kütahya temsilcisi, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Böylece turnuvayı yenilgisiz şampiyon olarak tamamlayan DPÜ, 2027 yılında düzenlenecek final müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

"Bu kupa inancın ve büyük karakterin eseridir"

DPÜ Erkek Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Mert Kayhan, şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleye dikkat çekti.

Beş gün boyunca ağır fiziksel şartlarda ve suni çimde mücadele ettiklerini belirten Kayhan, şampiyonluğun takım ruhu ve dayanışmanın eseri olduğunu ifade etti.

Kayhan, "Üst üste 5 gün boyunca, çok ağır fiziksel şartlarda ve suni çimde inanılmaz bir mücadele verdik. Bu şampiyonluk, her anında birbirine kenetlenen kocaman bir ailenin zaferidir. Bizlere her zaman destek olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak olmak üzere, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza ve tüm DPÜ ailesine bu kupayı armağan ediyoruz. Kütahya'nın ve üniversitemizin adını en zirveye taşımaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı