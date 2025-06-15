Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Gidiyor

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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, 15-21 Haziran tarihlerinde İtalya'nın Ferrara kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için yola çıktı. Federasyon başkanı Birol Aydın, hedefin Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirtti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, 15- 21 Haziran tarihlerinde İtalya'nın Ferrara kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için yola çıktı.

Federasyonun açıklamasına göre, Türkiye'yi Caner Ekin, Hasan Gökhan Kotan, Emre Bolluk, Gökhan Yusuf Işık, Yunus Emre Karadal, Eren Yılmaz, Onur Kurtulmuş ve Kadir Kaan Çağlar'dan oluşan takım temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, hedefin Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirterek takıma başarı diledi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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