Down Sendromlu Yüzücü İrem Öztekin, Avrupa Şampiyonasında 4 Gümüş ve 1 Bronz Madalya Kazandı

Abdi İbrahim Vakfı bursiyeri milli yüzücü İrem Öztekin, Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası SUDS 2023'te 4 gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Öztekin, başarısını ve down sendromuna yönelik farkındalığın artmasına katkı sağlamayı büyük bir mutluluk olarak değerlendirdi.

Abdi İbrahim Vakfı bursiyeri milli yüzücü İrem Öztekin, Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası SUDS 2023'te 4 gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, üniversite eğitimine Abdi İbrahim Vakfı Özel Öğrenci Bursu ile devam eden down sendromlu milli yüzücü İrem Öztekin, İtalya-Padova'da düzenlenen SUDS 2023 Avrupa Şampiyonası'nda 50 metre ve 200 metre kurbağa, 100 metre kelebek, 200 metre bireysel karışık yarışlarında gümüş madalya, 50 metre kelebek kategorisinde de bronz madalya alarak toplamda 4 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztekin, Avrupa şampiyonasında elde ettiği derecelerden büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu olan ve şu ana dek 140'ın üzerinde madalya kazanan Öztekin, hayalinin yüzme antrenörlüğü olduğunu belirterek, "İtalya'da SUDS 2023 Avrupa Şampiyonası'nda 4 gümüş, 1 bronz madalya kazandığım ve ülkemi başarıyla temsil ettiğim için çok gururluyum. Down sendromuna yönelik toplumdaki farkındalığın artmasına katkı sağlıyor olmak da benim açımdan ayrı bir mutluluk ve motivasyon sebebi. Hayalim ileride yüzme antrenörü olmak. Bu amaca giden yolda sağladıkları burs desteği için de Abdi İbrahim Vakfı'na çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Abdi İbrahim Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül de genç sporcuyu kutlayarak, "Abdi İbrahim Vakfı Bursu ile yarınlarımızın teminatı gençlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Bilim insanlarının, sporcuların yetişmesine destek veriyor, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyoruz. İrem de Abdi İbrahim Vakfı'ndan burs alan özel bir öğrencimiz. Eğitimine devam ederken bir yandan da sporda elde ettiği başarılarla bizleri gururlandırıyor. Down sendromlu sporculara özel olarak düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonasında 4 gümüş ve 1 bronz madalyayı ülkemize kazandırdı, kendisini tebrik ediyor, nice büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gençleri yarının dünyasına hazırlıyoruz"

Abdi İbrahim olarak, 111 hayatı iyileştirme tutkusuyla hareket ettiklerini aktaran Bülbül, şunları kaydetti:

"Bu vizyonla, HEAL 2030 sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde kurguladığımız toplumsal yatırım programlarımız içinde Abdi İbrahim Vakfı Bursu çok özel bir yere sahip. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi yarının dünyasına hazırlamak ve yeni İremlerin yetişmesine imkan sağlamak için adımlar atıyoruz. Bu hedef doğrultusunda, vakfımızın kuruluşunun akabinde, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde bugüne kadar toplam 62 öğrenciye burs olanağı sağladık ve her yıl burs programımızı yeni başvurulara açarak destek olmaya devam ediyoruz. Bursiyerlerimizin yüzde 72'sinin kız öğrenciden oluşması da bizim için ayrıca sevindirici. Türkiye'nin iyileştiren gücü olarak, ülkemizin yarınları için çalışmaya devam edeceğiz."

2017'de 100 metre kelebekte dünya gençler rekorunu kırdı

Verilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Öztekin'in hayatı, 5. sınıftayken kaslarının gelişmesi için yüzme sporuna başlaması ile değişti. 2017 yılında ilk kez milli sporcu olan Öztekin, aynı yıl Fransa'daki Down Sendromlular Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kelebekte 2 dakika 3 saniye 32 saliselik derecesiyle gençler dünya rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Yüzme Antrenörlüğü bölümü son sınıf öğrencisi olan başarılı sporcu, 2021'den beri de Abdi İbrahim Vakfı Özel Öğrenci Bursu ile eğitim hayatına devam ediyor.