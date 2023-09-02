Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, İtalya'ya Avrupa şampiyonu olmak için gidiyor

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Bulut, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Bulut, milli takımın şampiyona öncesinde son antrenmanını yaptığı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Spor Salonu'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı'nın 5 yıldır aynı sporcularla birlikte çalışmasının avantaj sağladığını belirten Bulut, "İlk defa bu kadar uzun ve ciddi bir hazırlık kampı yaptık. Biz de onlar da biraz yorulduk. Tabii ki down sendromlularla bu kadar uzun süre çalışmak çok kolay değil ama çocuklar çok iyi çalıştı. İnşallah İtalya'dan da emeklerimizin karşılığını alıp döneceğiz." diye konuştu.

Kamplarda çocuklara her türlü sosyal desteği de sağladıklarını ifade eden Bulut, "Çocuklar kamplarda standart basketbol becerilerinin yanında tabii ki günlük yaşama ve beraber yaşama becerilerini de kazanıyorlar. Ama esas meselemiz basketbol. Günde çift idmanla hazırlandık, şampiyonaya hazır olduğumuzu düşünüyorum, bu kez İtalya'dan ikincilikle değil birincilikle döneceğiz." dedi.

Asıl mesleğinin özel (down sendromlular) eğitim öğretmenliği olduğunu dile getiren Bulut, şöyle devam etti:

"Basketbolcularla kampı 8 kişi yaptık ama 6 sporcuyla gideceğiz, kurallarımız biraz farklı bizim, biz 4'e 4 oynuyoruz. Salon ölçülerimiz aynı ama pota ölçümüz 45 santim kadar normalden kısa. Toplarımız bir numara daha küçük 6 numara bir topla oynuyoruz. Çocukların bireysel, efor, yetenek ve performans özelliklerine göre biraz daha görev paylaşımı yaparak antrenman yaptırıyoruz."

"Bizim için güzel olacak"

Bu gençlerle sevginin de güzelliğin de en safını tattıklarını anlatan Bulut, "Bu sene Avrupa Şampiyonası'na bir öncekinden farklı ülkeler de katılıyor. Macaristan ve Finlandiya gibi yeni oluşan takımlar var. Bizim için güzel olacak, rakiplerimizin maçlarını tek tek inceledik, antrenör arkadaşlarımla birlikte analizlerini yaptık. Finalde olacağımızdan en ufak bir şüphemiz yok. Bu seferki hedefimiz finali de kazanarak oradan kupayla dönmek. Ev sahibi ile oynayacağız, kolay bir şey değil, çocukların psikolojik olarak o baskıyı kaldırmaları için de uğraşıyoruz. Sadece fiziksel antrenmanla iş bitmiyor, akşamları da onların psikolojilerine yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Antalya'nın 2024 Trisome Oyunları'na ev sahipliği yapacak olduğunu da hatırlatan Bulut, "Down sendromluların olimpiyatları yok, önümüzdeki sene dünya şampiyonalarını mart ayında Türkiye'de yapacağız. 2024 Trisome Oyunları öncesinde bu Avrupa şampiyonasından güzel bir başarıyla dönecek olmak hem orası için bir moral, hem de oyunların tanıtımı ve katılımcı ülkeler anlamında güzel bir reklam da olacaktır." dedi.

Rakiplerinden hangi ülkenin zorlayacağına ilişkin de Bulut, "5 takımlı bir gruptayız, iki gün çift, bir gün tek maçımız olacak. Uzun süredir beraber çalışmanın verdiği avantajla yine biz İtalya ile final yapacağız gibi görünüyor. Macaristan ve Finlandiya çok yeni takımlar, Portekiz takımı oyuncuları çok yaşlandı. Biz hem genç hem tecrübeli bir takımız keza İtalyanlar da öyle." ifadelerini kullandı.

Eren Yılmaz: "İtalya'ya rövanşı almak için gidiyoruz

Milli takım oyuncularından Eren Yılmaz ise basket attıkça çok mutlu olduğunu belirterek, "10 yaşında basketbola başladım, ağabeyim beni spor salonuna yazdırdı. Azimle, hırsla sonuna kadar devam ettim. Kampta arkadaşlarla ortam çok iyi. İtalya'ya rövanşı almak, o kupayı almak için gidiyoruz. Şampiyon olacağız, intikamımızı alacağız ve tarihe imza atacağız." diye konuştu.

Eren Yılmaz, İtalya'dan döndükten sonra birincilik kupasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzuruna çıkmak istediklerini de belirterek, "Biz yaz ve kış hiç uyumuyoruz, İtalya'dan aslanlar gibi o kupayı alacağız, İtalya bizden korksun. Altın madalyayı elbette Cumhurbaşkanımıza vereceğim. Kendisini çok seviyorum ve onunla bir maç yapmak istiyoruz." dedi.

Oyunculardan Onur Kurtulmuş da basketbola çok çalıştığını belirterek "İtalya için hazırız. Bütün rakipleri yeneceğiz birincilik istiyoruz. Madalyamızı bütün Türk halkına armağan edeceğiz. Madalyamızla Cumhurbaşkanı'na çıkmak istiyoruz, o bize sarılır, Cumhurbaşkanım bana "benim adamım" diyor. Onu çok seviyorum." şeklinde konuştu.