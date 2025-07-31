Down Sendromlu Ahmet Ünal, Avrupa Judo Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

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İsveç'te düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda Down sendromlu Ahmet Ünal, annesi ve hocasıyla birlikte sevinçlerini paylaştı.

- İsveç'te düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Down sendromlu Ahmet Ünal, annesi Döndü Ünal ve hocası Ahmet Koçyiğit sevinçlerini DHA ile paylaştı.

UEFA AVRUPA LİGİ

21.00 Shakhtar (4) - (2) Beşiktaş

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ

20.45 Başakşehir FK (1) - (0) Cherno More

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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