Doruk ritmi yakalamak için koştu

Doruk Hastaneleri doktorları, sporun sağlık üzerindeki faydalarına dikkat çekmek ve vatandaşları spora teşvik etmek için bu yıl "Run ile ritmini yakala" sloganıyla 9'uncusu düzenlenen "I Run Koşusu'na katıldı.

Doruk Hastaneleri doktorları, sporun sağlık üzerindeki faydalarına dikkat çekmek ve vatandaşları spora teşvik etmek için bu yıl "Run ile ritmini yakala" sloganıyla 9'uncusu düzenlenen "I Run Koşusu'na katıldı.

Koşuya 5 kilometre kategorisinde katılan doktorlarıparkuru başarıyla bitirdiler. Hastane Yönetim Kurulu Üyesi ve Doruk Özel Bursa Çekirge Hastanesi Başhekimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Atilla Güray, hareketsiz bir yaşam biçiminin her yaştan insanın sağlığını olumsuz yönde etkilediğine ve sağlığı spora elverişli hastalarına koşuyu önerdiklerine dikkat çekti.

Hastane olarak ilk görevlerinden birisinin insanları sağlıklı hayat sürdürmeye teşvik etmek olduğunu belirten Başhekim Dr. Atilla Güray, buna dikkat çeken etkinliklere destek vermekten de mutluluk duyduklarını söyledi. Güray, "Her meslek grubundan insanları bir araya getiren bu koşuya destek olmak istedik. Sağlık için, iyilik için ve en önemlisi sağlıklı bir hayat sürdürmek için bu koşuya katıldık. Düzenli olarak koşmalıyız. Tabiibilinçli spor yapmak lazım yani herhangi bir sakatlığa mahal vermeyerek sporumuzu yapmalıyız. Sağlıklı yaşamak için, bilinçli ve düzenli olarak sporu herkese öneriyoruz. Ritmi yakalamak için koştuk" dedi. - BURSA