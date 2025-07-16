Trump, Kulüpler Dünya Kupası madalyasını cebine attı, kupayı Oval Ofis'e götürdü

Trump, Kulüpler Dünya Kupası madalyasını cebine attı, kupayı Oval Ofis'e götürdü
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Trump, Kulüpler Dünya Kupası madalyasını cebine attı, kupayı Oval Ofis'e götürdü
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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Kulüpler Dünya Kupası finalinde ilginç bir hareketle gündeme geldi. Chelsea ile PSG arasında oynanan maçta Chelsea'nin şampiyon olduğunu gördükten sonra madalya törenine katılan Trump, kendi madalyasını cebine koydu.

ABD eski Başkanı Donald Trump, Chelsea ile PSG arasında New Jersey'de oynanan Kulüpler Dünya Kupası finalinde ilginç bir hareketiyle dikkat çekti. Chelsea'nin Paris Saint-Germain'i 3-0 yenerek şampiyon olduğu maç sonrası Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte madalya törenine katıldı.

Törende tüm oyunculara madalyalar verildikten sonra Trump'ın hâlâ bir madalya tuttuğu fark edildi. Infantino'nun bakışları arasında Trump, madalyayı takım elbisesinin iç cebine koydu. Ardından kupayı Chelsea kaptanı Reece James'e takdim etmek üzere sahnede kaldı.

Chelsea'nin kutlamalarına kısa süreliğine katılan Trump, sahneden bir süre ayrılmadı. Daha sonra yaptığı açıklamada ise asıl bomba detayı verdi: Orijinal Kulüpler Dünya Kupası kupası şu anda Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te!

Trump, DAZN'e yaptığı açıklamada, "Kupayı ne zaman alacaksınız diye sordum. Onlar da, 'Kupayı almayacağız, sizde kalsın. Zaten Chelsea'ye yenisini yapıyoruz,' dediler. Şu anda kupa Oval Ofis'te duruyor," dedi.

Trump'ın maça katılımı da sosyal medyada gündem oldu. Tribünlerde hem alkışlandı hem de yuhalandı. Maç sonrası yaptığı açıklamada ise "Harika bir atmosfer vardı, çok keyif aldım," sözleriyle deneyimini paylaştı. Kalabalığı ise "muhteşem" olarak tanımladı.

Öte yandan Trump, esprili bir çıkış yaparak ABD'de "soccer" olarak bilinen futbolun adını "football" olarak değiştirmek için başkanlık emri çıkarabileceğini söyledi.

Bu karşılaşma, 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ABD, Meksika ve Kanada için adeta bir prova niteliğindeydi. Turnuvada 48 takım, 16 farklı şehirde mücadele edecek ve yaklaşık 6.5 milyon taraftarın maçlara katılması bekleniyor.

Donald Trump, Kulüpler Dünya Kupası madalyasını cebine attı, kupayı Oval Ofis'e götürdü

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor
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