Domenico Tedesco: Stuttgart zor bir takım

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını ancak taraftarların desteğiyle iyi sonuç alacaklarını söyledi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, karşılaşmada iyi çalışmaya ihtiyaçları olduğunu belirtti.

'ZOR TAKIM, GÜÇLÜ BİR RAKİP'

Stuttgart'ın genç takımlarında çalıştığını dile getiren 40 yaşındaki teknik adam, " Stuttgart'ta 10 sene çalıştım. Gençken çalışmaya başlamıştım. Akademi gruplarında çalışma imkanım oldu orada. Hoca olarak şunu söyleyebilirim her zaman kendinizi geliştirmek zorundasınız. Durursanız eğer gelişiminiz azalır, iyi bir teknik direktör olmak konusunda mesafe katedemezsiniz. Stuttgart oynaması zor bir takım, güçlü bir rakip. Özellikle deplasmanda oynamak daha zordur. Kendi evimizde oynayacağız ve bu anlamda her şeye ihtiyacımız var. Dolu bir stat bekliyorum. Taraftarın desteğiyle iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

'3-4 DEĞİŞİKLİK NORMAL'

Çok fazla maç oynadıklarını ve kadrodaki değişimlerin normal olduğunu vurgulayan genç teknik adam, şöyle devam etti:

"Bu maçlarda Kerem, En-Nesyri, İsmail, Nene, Skriniar, Ederson, Jayden ve Semedo sürekli oynadılar. Şöyle bir durum oluyor. Sakatlık söz konusu oldu Semedo ve Ederson açısından. Bu sakatlıklar oluştuğu zaman bu sizi etkiliyor ve kadroyu değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Biz oyuncuları oynatarak onlara güvendiğimizi gösteriyoruz ama bu durumlar olabiliyor. Son 7-8 günde 3 maça çıktık, bazen oyuncular size gelip ağrı hissettiklerini söyleyebiliyorlar. Bizler onları sahaya atmakla mükellefiz tabi. Son maçlara bakarsak 7 oyuncu aynı oyunculardı. Son 4-5 maçta 7 oyuncu aynı şekilde devam etti. Bana göre 3-4 değişiklik normal diye düşünüyorum. Dengeye ihtiyacımız var, istediğimiz şey dengeyi kurmak."

'SON 3 YILDA İYİ İŞ ÇIKARDILAR'

Takımda çok fazla tecrübeli oyuncu bulunduğunu ancak bunu sahaya yansıtmanın önemli olduğunu aktaran Tedesco, "Esnek bir takıma karşı oynayacağız, bizim de öyle olmamız lazım. Bazen önde basacaksınız bazen de biraz daha geriye gömüldüğünüz anlar olacak. Nasıl davranmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Geride savunma yaptığımızda savunma şeklimizi iyi başarmamız gerekiyor. Bu bahsettiğimiz esneklik ihtiyacımız olan şey. Büyük takımlar büyük takımlara karşı oynadığında sizi biraz daha geri itebiliyorlar. Topa sahip olmayı seven bir takım. Wolfsburg maçında 3-0 kazandılar ve maçı domine ettiler. Son 3 yılı baz alırsak iyi bir iş çıkardılar. 3 yıldır kendi teknik direktörüyle çalışıyor, bir şeyleri inşa etme şansları oldu." diye konuştu.

'RAKAMLAR YALAN SÖYLEYEBİLİR'

İstatistiklerin her zaman gerçeği yansıtmadığını anlatan Tedesco, şunları kaydetti:

"Aslında önemli olan şey sonuç. Bazen maç içinde yüzde 20 topa sahip olur ama maçı kazanırsınız. Yarınki maç özelinde de bunu söyleyebiliriz. Bu veriler nasıl baktığınızla alakalı. İzleme gerçekleştirdiğinizde rakiple alakalı kalitesine bakar oyun tarzını görürsünüz. Ekstra bir şey yakalarsanız burada bunu teknik heyetinize araştırtırsınız. Kendi noktamıza bakmak bana göre çok önemli. Rakamlar bazen yalan söyleyebilir, gerçeği yansıtmayabilir. Size bununla alakalı bir örnek vermek istiyorum. Bizim stoper arayışımız vardı ve 2 ihtimal vardı. Birinci oyuncu 20 km hızlara ulaşan bir oyuncuydu, ikincisi ise bunun yarısına sahipti. Normalde birinci oyuncu daha iyi dersiniz ama biz ikinciyi tercih ettik. Çünkü daha akıllı, daha doğru pozisyon almayı bilen bir oyuncuydu. Doğru yerde durarak o hızlara ulaşmasına gerek kalmıyordu."

'YORUM YAPMAK ZOR'

Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı: "Jhon Duran için şu anda bir yorum yapmak zor. Şu maça hazır olacak ifadesini kullanamam. İdmanlara kısmen katılmakta. Zaman içinde göreceğiz. Umarım çok yakında bizim aramıza tam anlamıyla katılmış olacak. Benim oyun fikrimi anladığınızı düşünüyorum, ben yüksek şiddetten, ritimden hoşlanan biriyim. Geçmişi bir tarafta tutarak hareket etmeyi severim, konuşmayı tercih etmem. Ben sadece 6 haftayı değerlendirebilirim. Oyuncularım bu süre zarfında ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyuyorlar. Aç ve istekliler, teknik adam için en önemlisi bu. Sürekli gelişim için konuşuyoruz daha iyisini ortaya koymak adına. Onlar da bu konuştuklarımızı sahaya yansıtmak için en iyisini ortaya koyuyorlar. Kazandıkça daha iyi ilerleyeceğimizi düşünüyorum."