Domenico Tedesco: "Sezonun ilk yarısı bizim için kolay olmadı"

Güncelleme:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Eyüpspor karşısında elde ettikleri 3-0'lık galibiyetin ardından basın toplantısı düzenleyerek sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tedesco, takımın son dönemdeki performansından memnun olduğunu ve bir sonraki maçta Beşiktaş ile zorlu bir karşılaşma yapacaklarını belirtti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Eyüpspor karşılaşması ve son maçlarda takımın performansının iyi olduğunu belirterek, "Sezonun ilk yarısı bizim için kolay olmadı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk olduğu Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, soruları yanıtladı. Tedesco, sezonun ilk yarısını da şu sözlerle değerlendirdi:

"Takımın son dönemdeki performansı iyiydi. Bugün de performansımız iyiydi. Maç içinde öz güvenimizi sahaya yansıttık. Sezonun ilk yarısı bizim için kolay olmadı. Bugün de maç 2-1'e gelseydi zor olacaktı. Maç 2-0'a geldiğinde de maçın hikayesi farklı olabilirdi. Bu ligde oynadığımız her maç zorlu. Kaliteli rakipler var. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bir sonraki maç kupada Beşiktaş ile. Zorlu bir takibe karşı oynayacağız. İyi oyunculara sahip takıma karşı oynayacağız. Yapmamız gereken şey hızlı şekilde toparlanıp elimizdeki en iyi 11'i sahaya çıkarmak olacak."

"Dedikodularla ilgilenmiyorum"

Ara transfer dönemi öncesi medyaya düşen oyuncu isimlerine yönelik Tedesco, "Ben her zaman kendi takımımı daha çok düşünüyorum. Elimdeki oyuncularla mutluyum. Archie Brown, Nelson Semedo'nun sakatlığı var. Çağlar da şu an hazır değil. Birlikte çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Dedikodularla ilgili yorum yapamam. Her dedikodu için yanıt versem burada 3 saat geçirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Bizler bir aileyiz"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın ifadeye çağrılması ve bugünkü takımın havasıyla ilgili soruya İtalyan teknik adam, "Şu anda gördüğünüz Fenerbahçe'den de mutluyum. Her zaman geliştirecek şeyler vardır. İyi gidiyoruz, oyuncularıma teşekkür etmem gerekiyor. Çok sıkı şekilde çalışıyorlar. Biz geliştirecek şeyler olduğunda dile getirmemiz gerekiyor. Bugün bizler için özel gündü. Haberleri görünce şok olduk. Bizler bir aileyiz. Birbirimizi umursuyoruz. Benim için, kulübün çalışanları için kolay değildi. Bugün doğru cevabı verdiğimizi düşünüyorum. Performansımızı sahaya verip odaklandığımızı göstermemiz gerekiyordu. Oyuncularım da bunu gösterdiler. 'Biz buradayız' mesajını verdik. Yapmamız gereken şey maçlara odaklanmak ve duyguyu sahaya yansıtmak. Bu sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Maçtan sonra da soyunma odasında atmosfer çok pozitifti" yanıtını verdi.

"Talisca, için önemli bir oyuncu"

Tedesco, Anderson Talisca'nın performansına dair ise, "Talisca sadece çok fazla gol atmıyor. Önemli goller de atıyor. 1-0'ı bulana kadar ofansif anlamda performansımızı maç içinde yukarı çıkarmıştık. Onun adına çok mutluyum. Kendisi üst seviye bir golcü. Daha fazla asisti de olabilirdi. Bizim için önemli bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

