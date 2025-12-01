Domenico Tedesco: "Berabere kaldığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray'a çok fazla pozisyon vermediklerine dikkat çekerek, "Bugünkü maçı kazanabilirdik. Oyuncularım hayal kırıklığı yaşıyor berabere kaldıkları için. Ben hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk ederken müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, soruları yanıtladı. Derbide özellikle ilk yarıdaki oyun ve taktiği üzerine sorulan soruya, "İlk yarının yüzde 50-50 olarak düşünüyorum. İki takım da karşılıklı uzun top oynadı. Yapığımız bir şey değildi. Hatalarımızdan öğrenmemiz gerekiyor. Beşiktaş maçında çok kötü başlangıç yapmıştık. Bireysel hatadan 2 gol yemiştik. O maçta yüksek risk sergileyerek başlamak istedik. Bugün planımız şuydu; ilk 10 dakikada oyunumuzla Galatasaray'ı kendi sahamızda savunma yaparak görmek istiyorduk. Atacağımız uzun toplarla kontra baskılarla rakibi baskı altına almaktı. 15. dakikadan sonra normal oyunumuza dönmekti planımız. Rakibe şok yaşatmaktı. Bu sayede psikolojik olarak da üstün olacaktık. Ancak arkaya atmamız gereken topları ikili mücadele olan bölgelere attık. Kerem ile Archie'in çarpışması sonrası top Sane'de kaldı. Sane'nin bireysel becerisiyle attığı golle 1-0 geriye düştük. Galatasaray yüksek seviyede maçlar oynamaya alışık. Golü bulunca zaman geçirebiliyorlar. Nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. İkinci yarıda kontrol tamamen bizdeydi bu yüzden takımımla gurur duyuyorum" yanıtını verdi.

"Takımın plana sadık kalması hoşuma gidiyor"

Uzatma dakikalarında atılan golün şampiyonluk golü olduğuna yönelik soruya, "İnşallah" yanıtını veren Tedesco, takımın plana sadık kaldığını söyledi. İtalyan teknik adam, "Geriye düşme konusunda; bizler 1-0, 2-0 geriye düşmek istemeyiz bu sebeple basit oyun sergilemek istedik. Bizim nasıl oynadığımız, bizi rahat hissettirmeli. 8 hafta önce bu takımın bu seviyede oynamayı hayal bile edemezdim. Ferencvaros maçında 1-0 öne geçecek çok sayıda pozisyon üretmiştik. İlk yarı kimse gol atmayı hak etmedi. Maç 0-0 bitebilirdi. Hatta iptal edilen golümüz var. Ama hayat böyle. Yapmamız gereken şey bundan etkilenmemek ve plana sadık kalmak. Takımın plana sadık kalması benim hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı.

"İyi savunduğumuzu düşünüyorum"

Sarı-kırmızılı takımın hücum oyuncularına karşı iyi savunma yaptıklarını ifade eden 40 yaşındaki teknik adam, "4-3-3'te bastığınız zaman iki tane 8 ile basıyorsunuz. Kendi oyunumuzu onlara kabul ettirdik. Galatasaray değişiklik yapmak zorunda kaldı. 8 numarada İsmail ve Marco (Asensio) oynadığında stopere baskı yapması gerekiyor. 6 numarada Edi'nin (Alvarez) öne çıkması gerekiyor. Ben Galatasaray'ın çok fazla pozisyon ürettiğini hatırlamıyorum; Sane'nin şutu dışında. İyi savunduğumuzu düşünüyorum. Osimhen'i de iyi savunduk. Barış da iyi futbolcu, onu da iyi savunduk. Yüzde 50-50 düşünüyorum. İlk golü atan takım böyle maçlarda avantajlı duruma geliyor. Jayden öne çıktığında arkada Milan'ı tek bırakmak zorunda kalıyoruz. Osimhen'i birebirde bırakmak mümkün değil. Takımın geneline baktığımızda iyi bir iş çıkardığına inanıyorum" diye konuştu.

"Hayal kırıklığı yaşıyorum"

"Yerde yatmak ve zaman geçirmek futbolda izin verilen bir şey" diye konuşan Tedesco sözlerine şöyle devam etti:

"Bizi önemsedikleri anlamına geliyor. Biz bunun özelinde çalıştık. Bu derece önemsediklerini düşünüyorum. Bu maçta Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyorsanız kendi takımıma bakıyorum; oynadığımız tüm maçları kazanmak istiyorum. Bazı maçlarda basit başlamanız gerekir. Çok az hoca bu kadar açıktır, planını aktarır. Ben size açığım. Galatasaraylı futbolcuların yerde yatması durumuna gelince; futbolda yasak değil. Değiştireceğim tek şey kendi düşüncelerim. Bugünkü maçı kazanabilirdik. Bu da bizler için iyi bir şey. Oyuncularım hayal kırıklığı yaşıyor berabere kaldıkları için. Ben hayal kırıklığı yaşıyorum."

"Szymanski, oynasa maçı kazanabilirdik"

Galatasaray'da Singo'nun sakatlığı nedeniyle olmamasına yönelik soruya Tedesco, şu yanıtı verdi: "Bizde de Szymanski yoktu. Benim için önemli futbolcu. Oynadığı her maçta takıma katkı sağladı. Bence Sebastian oynasa maçı kazanabilirdik. Ben bu durumu sevmiyorum. İlk geldiğim zaman Jhon Duran uzun zaman yoktu, Alvarez sakattı. Şimdi büyük maç oynanıyor, siz bana rakibin eksik oyuncularını söylüyorsunuz. Böyle söylenmesi benim için hoş değil."

"Üzerine koya koya devam ediyoruz"

Takıma geldiği günden bugüne aidiyetiyle ilgili sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, "En önemlisi takımın kendisi. Önemli olan Tedesco veya başka teknik direktör değil. Takımımı, futbolcularımı çok seviyorum. Burada çalışan Türkleri de 85 gündür değil de 8 yıldır tanıyor gibi hissediyorum. Bu stadyumda maçlar oynamak bizler için büyük avantaj. Böyle atmosferde herkesi yenebiliriz. Deplasmanda, böyle atmosfer olduğu zaman her rakibi yenebiliriz. Oyuncularıma her zaman şunu söylüyorum; plana sadık kalın, hava kötüydü, zemin kötüydü, hakem; bizim herkesi yenmemiz gerekiyor. Büyük takımın oyuncuları iseniz, bizler öyleyiz. Kendi takımımıza odaklanmamız gerekiyor. Ferencvaros maçında cezalı oyuncularımız vardı. Onların yerine oynayan oyuncular görevlerini başarıyla yaptı. Biz genelde gittiğimiz her yerde kısa sürede başarı ürettik. Schalke'deyken Bayern Münih'in arkasından ikinci bitirdik. Ertesi sene herkes şampiyonluk bekledi. Sağlıklı olan adım adım ilerlemek. Üzerine koya koya devam ediyoruz. Önümüzde Başakşehir maçı var, çok zor maç. Özellikle bugün derbiden sonra oynamak çok daha zor" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL