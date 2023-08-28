Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası Gaziantep'te başladı

Gaziantep'te, 27 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında 70 erkek ve 38 kadın olmak üzere toplam 138 takımdan 400'e yakın sporcunun mücadele edeceği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası başladı.

Gaziantep'te, 27 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında 70 erkek, 38 kadın olmak üzere toplam 138 takımdan 400'e yakın sporcunun mücadele edeceği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası Büyükşehir Belediyesi Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde başladı.

Halil Uğur: " Gaziantep'in en ücra köşelerinde artık tenis oynanıyor"

Tenisin sadece belli bir kesimin sporu olduğu düşüncesini ekip olarak el ele vererek yıktıklarını aktaran Gaziantep Büyükşehir Başkanvekili ve Gaziantep TTF İl Temsilcisi Halil Uğur, "Tenisi Gaziantep'in en ücra köşesinde herkes oynayabilecek dedik ve artık Karkamış, Nizip, İslahiye, Nurdağı'nda en ufak okulda mahallede de tenis oynanabiliyor. Bunu ekip olarak başardık. Sadece bir iki kulübün tesisleri yetmiyordu, tesisleşmemiz lazımdı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin kültür şehri, eğitim şehri Gaziantep'te tenis için ne gerekiyorsa yapın dedi ve onun talimatlarıyla bu tesisler yapıldı. Bu tesisler için değerli Federasyon Başkanımızla birlikte Bakanlığımıza gittiğimizde şimdi aramızda Gaziantep'in Milletvekili olarak bulunan o zamanın Spor Toto Başkanı Bünyamin Geyik 'Ben Gaziantep'in evladıyım, orada yetiştim, orası için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım, elimi değil bedenimi taşın altına koyacağım' dedi ve gereken yardımı yaptı" ifadelerini kullandı.

Cengiz Durmuş: "12 sene önce 40 kişiyi bulamazdık şimdi sayımız 4 binlere ulaştı"

138 takımdan 400'ün üzerinde sporcuyla uluslararası kortlarda bir hafta boyunca kıran kırana maçlar izleneceğini söyleyen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelmiş kardeşlerimizle sevginin, barışın tohumlarını 12 sene önce ektiğimizi Başkanvekilimiz ve İl Temsilcimiz Halil bey de anlattı. Biz 12 sene önce 40 kişiyi bulamazdık, bugün onların hepsi antrenör, her birinin çalıştırdığı en az 40 sporcusu var. Buraya sadece gelebilen 400 kişi ama aslında arkasında 4 bin kişilik bir tenis etkinliği oluşturarak geldiler. Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sporu tabana yayıyoruz ilkesi ile tenisin tabana yayılması çok doğru örtüşen bir projeydi. Yerel yönetimlerimiz iller ve ilçelerde tesisleşmeyi, o kortlarda tenis oynayabilme imkanını sağladılar. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli Bakanımız Fatma Şahin'in önderliğinde sporcularımız çok özellikli uluslararası standartlara sahip Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde bugün burada tenis oynayabiliyor. Ben sporcularımız adına teşekkür etmek istiyorum. Mesut Bozatlı vekilim Gençlik Kollarından gelmiş, gençliği bilen bir vekilimiz. Bünyamin başkanımız sporun tabana yayılması noktasında çok önemli imzalar atmış. Fatma bakanımızın güzel enerjisiyle oluşturmuş olduğu ekip Osman başkanımızın, İl temsilcimiz Halil başkanımız ve değerli başkanlarımızın, antrenörlerimizin büyük emekleriyle bugün buradayız. Açılışımızı halk oyunlarımızın yöremize özgü yaşanmışlıkları, ezgiyle, hareketlerle, ritimlerle güzelleştiren gösterisi ile gerçekleştirdik. Bu güzel atmosfer ve bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine tüm Doğu ve Güneydoğu Anadolu takımları adına teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Bünyamin Bozgeyik : "2002 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyetinde bir tesis devrimi gerçekleşti"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik de 2002 yılından bu yana sporun değişimini anlattığı konuşmasında, "Ben 16 yıl Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda görev yaptım. Doğu Anadolulu Ağrılı Tenis Federasyonu Başkanı, Güneydoğu Anadolulu Gaziantepli Spor Toto Başkanı oturup dertleşirdik. Bizim gençlerimiz tenisten uzak kalmamalı diyerek. Nitekim Ağrı'da, Hakkari'de, Şırnak'ta turnuvalar yaptık. Şırnak'tan raket sesleri geldi. Bu noktada her zaman Türk gençliğinin, Türk sporcusunun arkasında duran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir teşekkür etmek istiyorum. 2002 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tesis devrimi gerçekleşti. Başkanımız Fatma Şahin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanıyken 2012 yılında Gaziantep'in tam olimpik yüzme havuzunun protokolünü birlikte imzaladık. O günden bugüne 37 spor tesisi Gaziantep'e kazandırıldı. Türkiye'nin 81 vilayetinde 922 ilçede kıymetli gençler yüzme havuzu, spor salonu, gençlik merkezi olmayan ilçe kalmayacak dedik. Allah bize nasip etti. Geldiğimizde 400 küsür olan tesis sayısını bugün 10 bine ulaştırdık. Bu işin başında gençliğin ve sporcunun en büyük destekçisi Recep Tayyip Erdoğan var. Bu memleketin gençleri için her zaman koşturacağız" diye konuştu.

Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi toprak kortlarında 1 Eylül'e kadar devam edecek organizasyonun açılışı AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Osman Toprak, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve Gaziantep TTF İl Temsilcisi Halil Uğur, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Gaziantep Başkanı Abdülkadir Gözegir, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, protokol üyeleri, şampiyonada mücadele edecek sporcular ve takım kaptanlarının katılımıyla gerçekleşti. - GAZİANTEP