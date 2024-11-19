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Döğerspor ve Argıncıkspor 0-0 Beraberlikle Ayrıldı

Döğerspor ve Argıncıkspor 0-0 Beraberlikle Ayrıldı
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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında, Döğerspor ile Argıncıkspor karşı karşıya geldi. Maçta gol sesi çıkmadı ve iki takım 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma, Argıncık Stadı 2 Nolu Saha'da gerçekleştirildi.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Döğerspor ile Argıncıkspor 0-0 berabere kaldı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Halit Karacabay, Recep Güneş, Aykut Cem Bulut

Kayseri Döğerspor: Yakuphan Karaoğlu, Hamit Çetinkaya, Hasan Yazgan (Samet dk. 46), Buğra Kara, Halit Yönlü, Hasan Emre, Kasım Alıcı (Batuhan Duran dk. 63), İsmail Orhan, Harun Çetin (Mehmet Kurtuluş dk. 74), Hüseyin Can Uçar, Mücahit Baykaldı (Emre ÖZtürk dk. 20)

Argıncıkspor: Batuhan Kaya, Tahircan Çeçen, Halil İbrahim Avcı, İzzet Kanberlioğlu, Harun Akhan, Hakan Albayrak, Sedat Burak Altay (Yunus dk. 74), Can Ölçer, Resul Özden (Yavuz Selim Kılıçaslan dk. 46), Ali Avcı, Berat Aydemir

Kırmızı kartlar: Hakan Albayrak (dk. 63), Rasim Aykurt (Antrenör) (Argıncıkspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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