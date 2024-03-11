Döğerspor, Güneşspor'u 4-0 yenerek şampiyon oldu
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Off final maçında Döğerspor, rakibi Güneşspor'u 4-0 yenerek şampiyon oldu. Yeni sezonda Süper Amatör Küme'de mücadele edecek.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Off final maçında Döğerspor rakibi Güneşspor'u 4-0 yenerek şampiyon oldu. Döğerspor, yeni sezonda Süper Amatör Küme'de mücadele edecek.
Stat: Argıncık Stadı 2 No.lu Saha
Hakemler: Esat Sabuncu, Erkan Kırçıl, İbrahim Çolak
Emin Mekatronik Döğerspor: İrfan Tiftik, Ramazan Başer (Hüseyin Çakır dk. 65) Eren Alkan (Deniz Karatut dk. 74) Kemal Çelik, Ömer Faruk Kalkan, Emre Zeren (Doğukan Balıkçı dk. 70), Batuhan Gümüş, Uğur Karahançer (Samet Can dk. 74), Harun Çetin (Reşit Furkan Temur dk.74)
Güneşspor: Kemal Çelik, Kemal Kargın, Can Ardıç, Kaan Ünal, Şeyh İsmail Orhan (Alaattin Sayın dk.35), Osman Rızvan, Mehmet Durdu (Semih Can Gül dk.46), Samet Dağlı, Doğan Bilen (Emre Toprak dk.60), Ömer Bozkuş, Egemen Polat
Goller: Gökhan Yeşilbaş (dk. 48), Batuhan Gümüş (dk. 74), Kemal Çelik (dk. 79), Dk. 90+2 Doğukan Balıkçı (dk.90+2) ( E.M. Döğerspor) - KAYSERİ